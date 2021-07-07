لأول مرة.. مجلة البحوث الزراعية تحصل على الدرجة النهائية في تقييم "الأعلى للجامعات"

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، اليوم الأربعاء، يفيد حصول المجلة العلمية لمركز البحوث الزراعية، والتي تحمل عنوان (المجلة المصرية للبحوث الزراعية) على تقييم 7 من 7 (الدرجة النهائية) في التقييم الجديد للمجلات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ وذلك لأول مرة منذ 30 عامًا، ويأتي ذلك لإضافة إنجاز جديد إلى ما تحقق من إنجازات هائلة بالوزارة.

وأشاد القصير بدور مركز البحوث الزراعية في خدمة المجتمع والبحث العلمي من خلال التوسع في البحوث التطبيقية، ومن خلال ربط البحث العلمي والمشكلات المجتمعية والحقلية وتوظيف البحث العلمي لخدمة وتطوير المجتمع، من خلال مبادرات وزارة الزراعة لخدمة القطاع الزراعي المصري.

وأضاف وزير الزراعة أن هذا النجاح يأتي انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون أولوية الدولة لتطوير البحوث العلمية والتطبيقية بإعطاء الأهمية القصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علميًّا من الباحثين في المركز، وتماشيًا مع خطة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وهو ما تستهدفه سياسة مركز البحوث الزراعية.

وتقدم رئيس مركز البحوث الزراعية بالتهنئة إلى وزير الزراعة وقيادات الوزارة وإلى رئيس تحرير المجلة وجميع الزملاء أعضاء مجلس الإدارة على الجهد المبذول لاستيفاء الشروط المطلوبة ووضع المجلة على بنك المعرفة والحصول على ترقيم إلكتروني وترقيم دولي؛ خصوصًا أن المجلة متاحة لجميع الباحثين بالمركز.

ولفت سليمان إلى أن رؤية مركز البحوث الزراعية تستهدف تطوير أساليب البحث العلمي وتهيئة بيئة مشجعة للبحث والتفكير العلمي والاتجاه للتركيز على الأعمال البحثية الدولية وزيادة النشر الدولي وعدم الاكتفاء بالأبحاث المقدمة محليًّا تماشيًا مع اتجاه الدولة في دعم وتنمية البحث العلمي وتطويره محليًّا ودوليًّا لخدمة القطاع الزراعي.