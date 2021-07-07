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اليوم.. البابا تواضروس يعقد اجتماعه الأسبوعي تحت عنوان "رسالة فرح"

03:15 م الأربعاء 07 يوليه 2021
اليوم.. البابا تواضروس يعقد اجتماعه الأسبوعي تحت عنوان "رسالة فرح"

البابا تواضروس

كتب- مينا غالي:

يعقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية تحت عنوان "رسالة فرح" والتى بدأها الأسبوع قبل الماضي، بعد فترة غياب 63 يوما.

وجه قداسته رسالة إلى الأقباط، خلال العظة السابقة، قائلا : "قدم توبتك بحسب المفهوم الأرثوذكسى بنقاوة القلب"، موضحا أن التوبة النقية تحرك السماء وتفرحها ولتكن التوبة قانونية بسر الاعتراف ونيل الحل والتقدم لسر التناول.

وأوضح خلال عظته الأسبوعية أن كل شخص يحتاج إلى التوبة وأجعلوا توبتكم توبة قانونية، موضحا أن الإنترنت والسوشيال ميديا جعلت عقل الإنسان مكتظ بالأفكار والحكايات والأخبار، قائلا: "ريح بالك وسلم فكرك للإنجيل وأتركه يقودك، واجعلوا كلمة الله تنتقل إليكم وتعطيكم روح وحياة وأجعلوا فكركم فكر إنجيلى.

ووجه رسالة إلى المسيحيين: "استثمروا الفرص التى تأتى لكم من قراءة كتب أو لقاءات أو حضور اجتماعات وأتمنى أن تقل أزمة كورونا تدريجيا وتعود الحياة".

البابا تواضروس رسالة فرح رسالة إلى الأقباط

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