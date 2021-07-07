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توجيه للأطباء.. تحرك جديد من "الصحة" لمواجهة تحور "دلتا" كورونا (مستند)

03:11 م الأربعاء 07 يوليه 2021
توجيه للأطباء.. تحرك جديد من "الصحة" لمواجهة تحور "دلتا" كورونا (مستند)

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، عقد وبينار علمي للأطباء العاملين في المستشفيات المتعاملة مع حالات كورونا، مساء اليوم الأربعاء، بشأن التعامل مع متحور "دلتا" الخاص بالفيروس.

جاء ذلك بحسب خطاب أرسله مساعد وزيرة الصحة لشئون التعليم الطبي، الدكتور إيهاب كمال، إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، وحصل عليه مصراوي.

ومن المقرر أن يتحدث خلال الويبينار العلمي، الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة.

وشدد مساعد وزيرة الصحة، على ضرورة إبلاغ الأطقم الطبية على الحضور "للأهمية القصوى" والتسجيل على برنامج "Webex meet" بالاسم ومحل العمل والتخصص.

كانت وزيرة الصحة، هالة زايد، قالت إن متحور فيروس كورونا "دلتا"، لا يمثل أي خطورة كبيرة في الأعراض، مشيرة إلى أن خطورته تتمثل في حجم وسرعة انتشاره.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلو مصر من متحور فيروس كورونا، وذلك وفقا لآخر تتبع الثلاثاء الماضي، موضحا أن انتشار هذا المتحور في دول عديدة، ومن الوارد أن يتسرب إلى مصر.

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وزارة الصحة حالات كورونا فيروس كورونا شريف وديع هالة زايد

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