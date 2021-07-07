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فيديو.. لحظة تحرك السفينة "EVER GIVEN" ومغادرتها قناة السويس

12:09 م الأربعاء 07 يوليه 2021
فيديو.. لحظة تحرك السفينة "EVER GIVEN" ومغادرتها قناة السويس

السفينة إيفرجيفن

كتب وتصوير- أحمد حسين:

بعد أزمة دامت نحو أربعة أشهر، بدأت السفينة البنمية "EVER GIVEN" الإبحار، ومغادرة منطقة البحيرات المرة بمصر، وذلك بعد موافقة المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية رسميًا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، برفع الحجز التحفظي، عن سفينة الحاويات.

ورافقت السفينة البنمية قاطرتان، ويرشدها اثنان من كبار المرشدين، خلال رحلتها بالمجرى الملاحى لقناة السويس.

كان محامي هيئة قناة السويس تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز لإصدار قرار برفع الحجر على السفينة، وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة، ومن المقرر الذهاب لمكان التحفظ على السفينة في منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد، والصعود على السفينة، بصحبة الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس؛ لرفع الحجز على السفينة، وإخطار ربان السفينة والطاقم المتواجد عليها.

السفينة ايفرجيفن قناة السويس منطقة البحيرات المرة المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية هيئة قناة السويس

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