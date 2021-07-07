السياحة: مصر تسمح لـ 74 جنسية حول العالم الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، إضافة 28 جنسية جديدة إلى الـ 46 جنسية التي تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية حول العالم.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية.

ومن جانبها، أوضحت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن تحديث هذه المنظومة جاء بالتزامن مع مرور عام على استئناف مصر لحركة السياحة الوافدة إليها منذ الأول من يوليو ٢٠٢٠، لافتة إلى أن هذا التحديث سيسهم في تشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر.

وأضافت شلبي، أن بوابة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً مدعمة ب 8 لغات، كما أنها تتيح الإجابة على استفسارت السائحين المختلفة، مع إتاحة ميزة الدفع الإلكترونى المؤمن لسداد قيمة التأشيرة السياحية وهي 25 دولارا أمريكيا للسفرة الواحدة أو 60 دولارا للمتعددة السفرات، حيث أنه يتم إصدار التأشيرة في مدة أقصاها ٧ أيام.

وأشارت نائب الوزير لشؤون السياحة، إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات أثرا إيجابيا في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، لافتة إلى أن السائح يستطيع الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال الرابط التالي:اضغط هنا