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القوى العاملة: تعيين 56 شاباً وتفتيش 270 منشأة بكفر الشيخ

11:25 ص الأربعاء 07 يوليه 2021
القوى العاملة: تعيين 56 شاباً وتفتيش 270 منشأة بكفر الشيخ

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ 56 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 714 شاباً.

وقال الوزير، إن المديرية استخرجت 450 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ 12 عاملا بمبلغ 29 ألف جنيه.

وقال علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، في تقريره للوزير، إن المديرية قامت خلال شهر يونيو الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 270 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 101 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 210 منشأت انتهت بتحرير 46 محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح ناصف، أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 42 محضراً للمنشآت المخالفة.

محمد سعفان كفر الشيخ القوى العاملة القطاع الخاص الرعاية الصحية العمالة غير المنتظمة

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