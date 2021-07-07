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حرارة شديدة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة

05:00 ص الأربعاء 07 يوليه 2021
حرارة شديدة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة

حرارة شديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس يومي الأربعاء - الخميس.

وقالت الهيئة إن طقس الأربعاء، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتابعت: "الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأربعاء، عبارة عن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 24 ـ 37 درجة مئوية، والسواحل الشمالية الغربية بين 23 ـ 31، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 24 ـ 32، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 28 ـ 38، وشمال الصعيد بين 25 ـ 38، وجنوب الصعيد بين 27 ـ 43 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أن طقس الخميس، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتابعت: "الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الخميس، عبارة عن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما نشاط الرياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 24 ـ 37 درجة مئوية، والسواحل الشمالية الغربية بين 23 ـ 31، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 24 ـ 32، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 28 ـ 38، وشمال الصعيد بين 25 ـ 38، وجنوب الصعيد بين 27 ـ 43 درجة مئوية.

هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية طقس شديدة الحرارة شبورة مائية درجات الحرارة

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