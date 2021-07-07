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هاني الناظر يوجه 9 نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات

02:50 ص الأربعاء 07 يوليه 2021
هاني الناظر يوجه 9 نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات

الدكتور هاني الناظر

كتب - محمد عبدالناصر:

وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة، حيث ستبدأ امتحانات نهاية العام بعد أيام قليلة.

جاءت النصائح على النحو التالي:

١- النوم ليلة الامتحان مبكرا وبما لا يقل عن ثماني ساعات.

٢- الحرص على تناول وجبة الأفطار قبل التوجه للامتحان ومعها كوب من عصير الليمون المحلى بعسل النحل.

٣- ارتدي الكمامة في وسائل النقل أثناء الذهاب للجنة الامتحان.

٤- احتفظ بزجاجة مياه خاصة بك لاستعمالك الشخصي ولا تتبادلها مع الأصدقاء.

٥- لا تتناول أي أطعمة أو مشروبات مكشوفة طوال تواجدك خارج المنزل.

٦- عند مقابلة زملائك لا تصافحهم ولا تحتضنهم ولا تقبلهم وحافظ على مسافة مترين بينك وبينهم.

٧- احتفظ بورق مبلل بالكحول أو بزجاجة كحول صغيرة لاستخدامها في تطهير الأدوات الصحية داخل دورات المياه اذا اضطريت لاستعمالها.

٨- بعد العودة للمنزل أغسل يديك ووجهك بالماء والصابون جيدا وانصح بالاستحمام أفضل.

٩- اذا كنت تستعمل كمامة قماش يجب غسلها جيدا بالماء والصابون بعد رجوعك مباشرة للمنزل واتركها تجف حتي يمكنك استعمالها في اليوم التالي.

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