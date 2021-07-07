هاني الناظر يوجه 9 نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات
كتب - محمد عبدالناصر:
وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة، حيث ستبدأ امتحانات نهاية العام بعد أيام قليلة.
جاءت النصائح على النحو التالي:
١- النوم ليلة الامتحان مبكرا وبما لا يقل عن ثماني ساعات.
٢- الحرص على تناول وجبة الأفطار قبل التوجه للامتحان ومعها كوب من عصير الليمون المحلى بعسل النحل.
٣- ارتدي الكمامة في وسائل النقل أثناء الذهاب للجنة الامتحان.
٤- احتفظ بزجاجة مياه خاصة بك لاستعمالك الشخصي ولا تتبادلها مع الأصدقاء.
٥- لا تتناول أي أطعمة أو مشروبات مكشوفة طوال تواجدك خارج المنزل.
٦- عند مقابلة زملائك لا تصافحهم ولا تحتضنهم ولا تقبلهم وحافظ على مسافة مترين بينك وبينهم.
٧- احتفظ بورق مبلل بالكحول أو بزجاجة كحول صغيرة لاستخدامها في تطهير الأدوات الصحية داخل دورات المياه اذا اضطريت لاستعمالها.
٨- بعد العودة للمنزل أغسل يديك ووجهك بالماء والصابون جيدا وانصح بالاستحمام أفضل.
٩- اذا كنت تستعمل كمامة قماش يجب غسلها جيدا بالماء والصابون بعد رجوعك مباشرة للمنزل واتركها تجف حتي يمكنك استعمالها في اليوم التالي.
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