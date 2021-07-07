فتح أبواب رزق وعودة العمالة.. فوائد قرار زيادة نسبة إشغال السياحة لـ 70%

كتب - يوسف عفيفي:

أشاد القطاع السياحي بقرار موافقة اللجنة العليا لإدارة كورونا على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق والسينمات والمسارح والمطاعم والكافيهات إلى 70% بدلاً من 50%.

استعرض مسؤولو ومستثمرو القطاع فوائد الزيادة على السياحة والدولة، موضحين أنها تزيد من حجم الأعمال وتساعد على عودة العمالة المعطلة من جديد وتفتح أبواب رزق، وتصب في مصلحة الوطن والمواطن.

مؤشر إيجابي

الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد أن القرار إيجابي لزيادة أعداد السياح في مصر، ويؤكد أن جائحة كورونا ليست ذات تأثير قوي، وأن الوباء يختفي مع تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي.

وأضاف هزاع لمصراوي، أن توقيت القرار طبيعيا بهدف زيادة إشغالات الفنادق والمطاعم السياحية، ويبشر بزيادة أعداد السائحين من الخارج في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضح أن القرار سيظهر مصر في صورة إيجابية أمام العالم، بأن وباء كورونا يختفي يوما تلو الآخر، مشيرا إلى أن موسم الصيف الحالي سيكون أفضل من السابق بكثير.

عودة المياه لمجاريها

وأكد هشام وهبة عضو غرفة المنشآت السياحية، أن القرار خطوة جيدة في طريق عودة المياه لمجاريها خصوصا مع دخول موسم فصل الصيف، ويصب في مصلحة السياحة وتشجيع السائحين على القدوم لمصر.

وتمنى وهبة في تصريح لمصراوي، دراسة المعوقات الأخرى لاستقبال موسم صيفي أفضل من السابق، والتي تتمثل في مد ساعات العمل، وأخلاق بعض المطاعم في بعض المناطق أوقات مباريات كرة القدم المهمة.

قرار عادل

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء، إن زيادة نسبة الإشغال في الفنادق والسينمات والمسارح والمطاعم والكافيهات لـ 70% قرار عادل انتظره القطاع كثيرا، لافتا إلى ضرورة التشديد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في الأماكن السياحية.

واستعرض عبداللطيف، فوائد زيادة نسبة التشغيل لـ 70%، موضحا أنها تصب في صالح الجميع ومصلحة الوطن والمواطن لزيادة الأعداد السياحية والدخل، وستنعكس على العمالة والعمل والحركة والاقتصاد.

وتابع: زيادة النسبة تزيد من حجم الأعمال وتساعد على عودة العمالة المعطلة من جديد وتفتح أبواب رزق، ونتمنى السلامة لمصر، وزيادة التطعيم يوما تلو الآخر، وزيادة نسبة الـ 100% قريبا.

مصلحة المواطن

حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين السابق، أكد أن القرار يشجع على مزيد من النمو السياحي بعد توقف دام لما يقرب من عامين، مؤكداً أنه خطوة تصب في مصلحة السياحة وتشجيع السائحين على القدوم لمصر.

وأكد النحلة في تصريح لمصراوي، على ضرورة تشديد الجهات الرقابية علي الاجراءات الاحترازية والوقائية وكافة الضوابط وذلك في إطار اعتماد شهادات التطعيمات الدولية بديلا عن تحليل PCR.

وناشد وزارة الصحة، على استكمال وإنهاء تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي، متمنيا عودة السياحة وانتهاء الأزمة اللعينة عن مصر والعالم بأثره، مقدما الشكر للإدارة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤلين، حيث تمت الموافقة على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50%.​