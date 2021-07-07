كورونا في 24 ساعة| تراجع جديد في الإصابات بمصر وأعراض جديدة للموجة الأخيرة

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، تسجيل 164 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، كما تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة.

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