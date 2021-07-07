كيلو أرز لكل بطاقة.. منشور عاجل من التموين بشأن صرف المقررات التموينية للمواطنين

كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عبر الشركة المصرية لتجارة الجملة، منشورًا بشأن إصدار تعليمات مشددة إلى المنافذ التموينية التي تصرف المقررات الشهرية من السلع التموينية.

ونص المنشور السماح بالصرف للمواطن 2 كيلوجرام سكر، وزجاجة زيت ٨٠٠ ملي، أو كيلو للفرد؛ بحيث لا تزيد البطاقة مهما زاد عدد الأفراد على ٤ زجاجات زيت، كما يتم صرف ١ كيلو جرام أرز، مع عدم التجاوز بأي حال من الأحوال، واستكمال باقي صرف المستحق من باقي سلع المنظومة التموينية، والتي تبلغ ٢٨ سلعة على أن يكون صرف السلع اختياريًا للمواطن.