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سلعة جديدة.. منشور عاجل من التموين بشأن صرف المقررات التموينية للمواطنين

01:03 ص الأربعاء 07 يوليه 2021
سلعة جديدة.. منشور عاجل من التموين بشأن صرف المقررات التموينية للمواطنين

أرشيفية

كتب- محمد سامي:
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عبر الشركة المصرية لتجارة الجملة، منشورا بشأن إصدار تعليمات مشددة إلى المنافذ التموينية التي تقوم بصرف المقررات الشهرية من السلع التموينية.
ونص المنشور السماح بالصرف للمواطن 2 كيلوجرام سكر وزجاجة زيت ٨٠٠ ملي أو كيلو للفرد؛ بحيث لا تزيد البطاقة مهما زاد عدد الأفراد على ٤ زجاجات زيت، كما يتم صرف ١ كيلوجرام أرز، مع عدم التجاوز بأي حال من الأحوال، واستكمال باقي صرف المستحق من باقي سلع المنظومة التموينية والتي تبلغ ٢٨ سلعة علي أن يكون صرف السلع اختياريا للمواطن.

صرف المقررات التموينية الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين المنافذ التموينية السلع التموينية

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