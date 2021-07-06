اتحاد الناشرين يتلقى أكثر من 100 طلب حفل توقيع بمعرض الكتاب

القاهرة - مصراوي:

أكد سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أنه تلقى ما يزيد على 100 طلب لإقامة حفلات توقيع كتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد عبده، في تصريحات صحفية، أنه سيتم إخطار الناشرين بجدول حفلات التوقيع بعد التنسيق، حيث تقرر إقامتها بنظم معينة تحفظ سلامة الجميع، وفي مكان مفتوح خارج صالات العرض، وذلك بعد أن يقدم الناشر طلبا لحجز حفلة توقيع وتقديم نسخ من الكتاب.

ولفت عبده إلى أن الاتحاد يتكاتف مع اللجنة العليا للمعرض لدراسة القرارات، ويقوم بالتنسق معها بشكل دائم لتخطي الدورة بنجاح.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الدورة الحالية ناجحة بمقاييسها، إذ لا يجب أن نقارنها بغيرها من الدورات السابقة، فبسبب العديد من الظروف الاجتماعية، فضلا عن جائحة كورونا، تعد دورة استثنائية في ظرف استثنائي تمامًا، وعلى الرغم من ذلك فإن إيجابياتها كثيرة على عدة مستويات، أهمها إثبات قدرة الدولة المصرية على تنظيم حدث بهذا الحجم، فهو يعد معرض الكتاب العربي الأكبر على مستوى العالم.

وكانت اللجنة الإدارية العليا لمعرض الكتاب، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قررت زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لزوار الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقامة حاليا بمركز مصر للمعارض والمؤتمر لتصل إلى 140 ألف زائر يوميا بما يمثل 70%‎‎ من السعة الفعلية للقاعات بدلا من 100 ألف زائر، دعمًا للناشرين واستجابة لرغبتهم.

كما وجهت الوزيرة بزيادة عدد الرحلات اليومية للمدارس والجامعات بنسبة 20%، وفتح حفلات التوقيع على أن يكون الحجز عن طريق مركز مصر للمعارض وبموافقة اتحاد الناشرين بنسخة من الكتاب على أن يتم ذلك في المناطق المفتوحة ويمنع البيع فيها.

كما تحدد أن تبدأ حفلات التوقيع من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وشددت على استمرار قرار منع حفلات التوقيع داخل الأجنحة.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 30 يونيو وتستمر حتى 15 يوليو 2021، تحت شعار «في القراءة حياة» بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.