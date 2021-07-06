برلماني: قرار حكومي بتكليف 5 آلاف صيدلي قريباً

القاهرة - مصراوي:

كشف النائب أحمد العرجاوي، عضو لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، عن آخر تفاصيل متابعات لجنة الصحة لأزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019.

وقال العرجاوي في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إنه يتم التواصل مع الحكومة بشأن هذه الأزمة بشكل دوري، ومن المرتقب أن يتم إصدار قرار حكومي بتكليف ٥ آلاف صيدلي من الدفعتين.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تجري حالياً حصرًا بيانات الصيادلة المرتقب تكليفهم، مؤكدا أن نواب لجنة الصحة في تواصل مع وزارة الصحة بشأن الانتهاء من هذه الأزمة في أقرب وقت.

كان الدكتور كريم بدر حلمى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تقدم اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك لمطالبتهما بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب الخاصة بتكليف الصيادلة دفعتى 2018، و2019.

وأضاف الطلب، أن لجنة الصحة بمجلس النواب، أرسلت في شهر مايو الماضي عدة توصيات إلى مجلس الوزراء فيما يتعلق بتكليف الصيادلة دفعتى 2018، و2019، وتضمنت حصر غير المكلفين من دفعة 2018، مع وضع جدول زمنى للمتبقى من دفعة 2019 لتكليف كامل الدفعتين دون استثناءات«.

وطالب «بدر»، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بسرعة التحرك لحل الأزمة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانقاذ مستقبل شباب الصيادلة الخريجيين.

وأكد انه يجب بذل كافة الجهود لتكليف كامل الدفعتين وتلبية مطالب الصيادلة، مشيراً إلى انه سبق وتقدم بطلب احاطة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للمطالبة بتكليف كامل الدفعتين، والنظر في شكاوى الصيادلة المكلفين خارج نطاق محافظتهم، اضافة إلى ارسال خطابين للوزيرة لمناشدتها بسرعة حل تلك الازمة التي اثارت المجتمع الصيدلى.