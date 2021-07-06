"بخطاب هام جدًا وعاجل".. الصحة تقرر سحب 68 مكملًا غذائياً من الأسواق

كتب - أحمد جمعة:

خاطبت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، جميع الهيئات والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، لمطالباتها بسحب ووقف تداول 68 مكملًا غذائياً ومستحضرًا دوائياً.

جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور محمد عبدالوهاب مدير قطاع مكتب وزيرة الصحة، إلى رئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس قطاع الطب العلاجي، ومدير مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، مشددًا على أن الموضوع "هام جدًا وعاجل".

وبحسب الخطاب الذي حصل مصراوي على نسخة منه، فإن تلك المستحضرات من بينها: "zinc plus tablets - Reve hem tablets - Selona sachets - Reno cal tablets - Umega sachets".

وينشر مصراوي قائمة المستحضرات التي قررت وزارة الصحة سحبها من الأسواق، دون أن تقدم سببًا لذلك: