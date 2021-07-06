Masrawy logo white

"بخطاب هام جدًا وعاجل".. الصحة تقرر سحب 68 مكملًا غذائياً من الأسواق

10:13 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
"بخطاب هام جدًا وعاجل".. الصحة تقرر سحب 68 مكملًا غذائياً من الأسواق

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:
خاطبت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، جميع الهيئات والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، لمطالباتها بسحب ووقف تداول 68 مكملًا غذائياً ومستحضرًا دوائياً.

جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور محمد عبدالوهاب مدير قطاع مكتب وزيرة الصحة، إلى رئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس قطاع الطب العلاجي، ومدير مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، مشددًا على أن الموضوع "هام جدًا وعاجل".

وبحسب الخطاب الذي حصل مصراوي على نسخة منه، فإن تلك المستحضرات من بينها: "zinc plus tablets - Reve hem tablets - Selona sachets - Reno cal tablets - Umega sachets".

وينشر مصراوي قائمة المستحضرات التي قررت وزارة الصحة سحبها من الأسواق، دون أن تقدم سببًا لذلك:

لالالا

صيبئسير

وزارة الصحة مكملات غذائية هيئة التأمين الصحي

الخبر التالى:

83 ألف زائر في سادس أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

كورونا.. لحظة بلحظة

175

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282257

إجمالي الإصابات

16384

إجمالي الوفيات

214852

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر نصف نهائي يورو 2020.. إيطاليا 1 - 0 إسبانيا.. كييزا يُبدع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا