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التخطيط: انخفاض معدل البطالة لـ7.5%.. وتراجع مؤشرات الفقر لأول مرة منذ 1999

09:31 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
التخطيط: انخفاض معدل البطالة لـ7.5%.. وتراجع مؤشرات الفقر لأول مرة منذ 1999

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كتب- مينا غالي:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدلات البطالة في مصر تراجعت حالياً إلى 7.5% وهي معدلات مقبولة وفقًا لجائحة كورونا، كما أن لدينا معدل استقرار في مستوى الأسعار، فهذه النسب هي الاقتصاد الحقيقي للدولة.

وأضافت خلال كلمتها بندوة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لأول مرة تنخفض مؤشرات الفقر منذ 1999، فالعام الماضي مع حجم تدخلات الدولة ينخفض المؤشر قرابة 3 نقطة بالرغم من الزيادة السكانية التي تزيد 2.5 مليون مواطن تقريبا سنويًا.

وتابعت: "أطلقنا مبادرة حياة كريمة للريف المصري، فهي مبادرة تاريخية ستكتب في نماذج التنمية الاقتصادية، لأن 7.5 مليون مواطن سيستفيد من هذه المبادرة من خلال مدارس وخدمات اجتماعية وسكن أسرة وكل هذا في فترة قياسية، سنتكلم عن حجم كبير لتعبئة الموارد".

وأشارت إلى أن المحور الثاني الهام لتنمية الإنسان هو مشروع تنمية الأسرة، فنحن نزيد 2.5 مليون مواطن كل سنة فيجب أن يكون لدينا ضبط للنمو السكاني وهو ما أخذته الدولة على عاتقها كأحد المشروعات القومية الهامة.

هالة السعيد وزيرة التخطيط معدلات البطالة جائحة كورونا

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