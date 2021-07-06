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"خارجية النواب": الملء الثاني لسد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين

09:30 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
"خارجية النواب": الملء الثاني لسد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

قال كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قيام إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين ويتناقض مع التزامات الدول وتعهداتها في المواثيق الدولية ببذل المساعي السلمية لحل المشكلات الدولية فقد انتهكت إثيوبيا كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنهار الدولية و بالالتزام بتوارث الاتفاقات الدولية.

وأضاف في بيان اليوم، إن أثيوبيا لم تحترم مبدأ الحلول الأفريقية عبر جولات ماراثونية من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي إلا أن أديس أبابا تنصلت من التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وإدارة السد.

ولفت "درويش"، إلى أن المشكلة تكمن في النظام الإثيوبي القائم وليس مع الشعب الصديق الذي يجمعه بالشعب المصري أواصر تاريخية مشتركة، فمصر أكدت دوما على حرصها على تحقيق التنمية في إثيوبيا دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية وهو أمر يمكن تحقيقه لو توافرت النوايا والتحلي بالتزامات المسئولية الدولية لرؤساء الدول والحكومات.

واختتم رئيس خارجية النواب، أن القيادة السياسية المصرية أكدت مرارًا على عدم الانتقاص من الحقوق المصرية أو الإضرار بها وان قضية المياه قضية أمن قومي مصري وسوداني.

مجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية سد النهضة الملء الثاني لسد النهضة

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