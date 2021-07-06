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لجنة تحكيم العمارة بجائزة فاروق حسني تبحث معايير الدورة الجديدة

09:21 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
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كتب- مصراوي:

اجتمع بمقر مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العمارة في جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022، والتي تقدمها مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، وذلك لمناقشة ووضع شروط ومعايير مسابقة العمارة لعام 2022، وتقديم موعد فتح باب الاشتراك لإتاحة فتره زمنية أكبر للمعماريين.

وتضم مسابقة العمارة في جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022 أعضاء لجنة التحكيم وهم: الدكتورة سهير حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، الدكتور حمدي السطوحي، استشاري تصميم مباني عامة - خبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية ICOMOS، المهندس المعماري حاتم السعيد، المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

‎وتبلغ قيمة الجائزة 100 مائة ألف جنيه مقسمة كالتالي: 50 ألف جنيه الجائزة الأولى، و30 ألف جنيه الجائزة الثانية، 20 ألف جنيه الجائزة الثالثة، إضافة إلى جوائز تشجيعية يتم منح شهادات تقدير للمشروعات المتميزة.

وكانت مؤسسة فاروق حسنى للفنون، أعلنت عن جوائزها في شهر مارس الماضي، بحضور وزيرة الثقافة، وعدد من الشخصيات العامة.

جائزة فاروق حسني مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون جوائز الفنون

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