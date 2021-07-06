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باستثناء حالة واحدة.. التموين: استمرار عمل المجمعات والمخابز خلال أيام العيد

09:16 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
باستثناء حالة واحدة.. التموين: استمرار عمل المجمعات والمخابز خلال أيام العيد

الدكتور علي المصيلحي

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح المخابز البلدية خلال أيام عيد الأضحى، والسماح لأي صاحب مخبز أن يتقدم بطلب للحصول على إجازة بحيث لا يتجاوز عدد الذين سيتم السماح لهم 30%، لضمان توافر الخبز المدعم للمواطنين ، مع استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك لاستمرار طرح اللحوم الطازجة بكافة أنواعها وكذلك المجمدة للمواطنين.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، للإعلان عن استعداد الوزارة لعيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء، أن هناك مخزون كبير من كافة السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات حيث يكفى القمح لـ 6.3 أشهر والزيت لأول مرم يكسر حاجز الـ 6 أشهر كذلك توفير كميات كبيرة من الأرز بجانب بدء موسم حصاد الأرز في منتصف سبتمبر المقبل مما سيعزز أيضا المخزون الاستراتيجي من سلع الأرز.

علي المصيلحى وزير التموين المخابز عيد الأضحى

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