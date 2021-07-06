إجراءات ومستندات.. تسليم دفعة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي بأكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان قطاع "ج- د"، للحاجزين، ويستمر التسليم حتى الأول من أغسطس المقبل.

وقال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه تم البدء في تسليم ٣٤٥٦ وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ٨٠٠ فدان، لافتًا إلى أنه تم مراعاة عمل جدول التسليم خلال مواعيد مختلفة حفاظاً على الصحة العامة وعدم حدوث تجمعات.

وطالب بضرورة إحضار أصل عقد الشراء والبطاقة الشخصية لاستلام الوحدة السكنية، في إطار تسليم 3456 وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة.

وتابع: يتوجه المواطن إلى المركز التكنولوجي بجهاز المدينة لسداد رسوم المياه والكهرباء والغاز ثم يتوجه لمركز التسليم لتحرير محضر المعاينة والاستلام ثم يتوجه للوحدة السكنية لاستلامها، وإذا كان لديه ملاحظات على الوحدة يتم تنفيذها فورا.

وطالب المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، المواطنين في حالة وجود أي ملاحظات أو عيوب في التشطيب الامتناع عن الاستلام، وتسجيل تلك الملاحظات في محضر المعاينة الذي أعد خصيصا لحماية وحفظ حقوق الحاجزين.

وجاءت مواعيد التسليم وأرقام العمارات على النحو التالي:

تسليم عمارات 225 إلى 237 لصالح شركة جلوبال بمنطقة ابنى بيتك، وعمارات 148 إلى 154 في منطقة قطاع د، كما سيتم سليم عمارات 253 إلى 256 وعمارات 275 إلى 279 لصالح شركة الفتح، وعمارات 337 إلى 343 لصالح شركة اعمار، وعمارات 347، 348،327،328، 330، 332، 333، 219، 217، 232 لصالح شركة ايجينكو، بقطاع د.

الأحد 25 يوليو:

سيتم تسليم العمارات أرقام 344 إلى 346، و349، 350، 336،335، 238، 233 لصالح شركة ايجينكو، وعمارات أرقام 53، 54، 55 لصالح شركة ابنوب، وعمارات 271 إلى 274، و265و264و266 و267 لصالح شركة الفتح، بقطاع د.

الأحد 1 أغسطس:

تسليم عمارات 307 إلى 317 لصالح شركة دمنهور بقطاع ج، وعمارات 155 إلى 168 لصالح شركة جلوبال، وارقام عمارات 257 إلى 263 لصالح شركة الفتح، وعمارات 331 و339 لصالح شركة ايجينكو، بقطاع د.