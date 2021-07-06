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أعضاء "ثقافة البرلمان" يتفقدون آثار الإسكندرية

08:39 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
أعضاء "ثقافة البرلمان" يتفقدون آثار الإسكندرية

أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار

القاهرة - مصراوي:

استكمل اليوم، أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، جولتهم التفقدية لعدد من المتاحف والمناطق الأثرية بمدينة الأسكندرية، حيث تضمنت متابعة آخر مستجدات الأعمال بمشروعات الترميم والتطوير بالمتحف اليوناني الروماني كما قاموا بزيارة المعبد اليهودي الاثري إلياهو هانبي.

بدأت جولة اليوم بتفقد المتحف اليوناني الروماني، حيث استعرض العميد هشام سمير، مراحل أعمال مشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني، وما تم إنجازه من أعمال، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من أعمال التدعيم الإنشائي للمبنى والهيكل المعدني، بالإضافة لأعمال التشطيبات المعمارية، وقاعات العرض المتحفي، ونظم الإضاءة وأعمدة الواجهات.

ومن جانبه شرح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف قاعات المتحف وخطة سيناريو العرض المتحفي والذي يهدف إلى إبراز جمال مدينة الإسكندرية وازدهارها خلال العصر اليوناني الروماني ليصبح مركزا علميا وثقافيا لحضارات البحر المتوسط يشمل قاعات للعرض المتحفي، وحديقة متحفية، ومركز لحفظ وترميم الآثار، ومركز آخر لبحوث العملة، ومركز للبحث العلمي.

ثم توجهت الزيارة إلى المعبد اليهودي، لتشمل تفقد مبنى المعبد بالكامل وجميع أعمال الترميم الدقيق والمعماري، والورش الفنية لأعمال ترميم العناصر المعمارية بالمعبد.

لجنة الإعلام والثقافة والآثار مجلس النواب آثار الإسكندرية المعبد اليهودي الاثري

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