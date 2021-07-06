رئيس مجلس الشيوخ يستقبل بمكتبه وزيرة التجارة والصناعة

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه مساء اليوم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

ويأتي ذلك عقب لقاء الوزيرة اليوم بأعضاء لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، وذلك في إطار حرص الوزيرة على التواصل الدائم مع البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ.