تحرك جديد من وزارة الهجرة بشأن المصريين العالقين بالإمارات

كتب - أسامة علي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه يجري التنسيق والتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني؛ لتيسير عودة الراغبين من المصريين العالقين بالإمارات.

وأهابت وزيرة الهجرة - وفقا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء- بالمصريين بعدم الاعتداد بأية معلومات غير دقيقة تصدر في هذا الشأن من جهات غير رسمية، بما قد يعرض المصريين العالقين بالإمارات لأي ضرر.

وتواصلت الوزيرة مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمد منار عنبة وزير الطيران المدني؛ للتنسيق بشأن تيسير عودة المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية.

واستقبلت الوزيرة في هذا الإطار إيمان قنديل مساعد وزير السياحة لشئون الشركات؛ لإطلاعها على الموقف وتسليمها ما يفيد بعدد المواطنين المصريين الراغبين في العودة لوطنهم ممن قاموا بتسجيل رغبتهم لدى وزارة الهجرة حتى الآن، وكذلك أسماء الشركات التي سافروا من خلالها.

ودعت المواطنين العالقين بالإمارات "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم السفر للسعودية والراغبين منهم العودة لمصر، إلى ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين، وذلك في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، وذلك إلى جانب التأكيد على احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا عبر الرابط ‏https://forms.gle/P8CBohESSQUML9m99.

وناشدت الوزيرة المواطنين العالقين بالالتزام بقوانين البلد المضيف؛ لحمايتهم وحرصًا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث أن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.