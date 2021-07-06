هتافات وتصفيق حاد.. حسام غالي يشعل مدرج جامعة المنصورة (صور)

وزير الأوقاف يبحث مع أمين عام مجمع الفقه بجدة مواجهة الفكر المتطرف

كتب- نشأت علي:

شهد المؤتمر الشبابي الذي نظمته جامعة المنصورة، بحضور أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، هتافات كبيرة وتصفيق حاد للنائب حسام غالي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وضجت القاعة الرئيسية بمبنى رئيس جامعة المنصورة، بالتصفيق الحاد فور دخول أعضاء الوفد، وهتف الطلاب المشاركين في المؤتمر، على طريقة مشجعي الكرة "بنحبك يا غالي.. بنحبك يا غالي" وهو الأمر الذي قابله النائب حسام غالي وأعضاء اللجنة بترحيب كبير.

ولم يكن التفاف الشباب حول النائب حسام غالي ، مقتصرًا على طلاب جامعة المنصورة، ولكن شهدت زيارة اللجنة منذ أمس تفاعلًا كبيرًا من المواطنين مع نجم المنتخب القومي والنادي الأهلي السابق.

ورد النائب حسام غالي، على الشباب المشاركين في المؤتمر قائلا: "لقد أثلجتم صدري أن العلاقة بين المشهور والجمهور تمر بمراحل من السلبيات والإيجابيات، ولكن ما شاهدته منكم من علاقة تقدير جعلني أشعر كأنني مازالت في الملعب".

وعلق الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب علي ترحيب الشباب بالنائب حسام غالي قائلا :"هو نموذج يجب ان يحتذي به.. لا يحبه الأهلاوية فقط ولكن جميع الأندية تحبه فهو نموذج كنائب أدائه البرلماني قوي".

وتابع :"يجب أن يكون الكابتن حسام غالي قدوة للشباب فهو رياضي اهتم بالعلم وتنمية مهاراته وأصبح نموذجا محترما للرياضي الذي له هدف لخدمة دولته".

يأتي مؤتمر أعضاء لجنة الشباب بمجلس النواب، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط ، رئيس جامعة المنصورة مع طلاب جامعة المنصورة، في إطار الجولة التفقدية التي تقوم بها اللجنة لزيارات عدد من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية ،بمحافظتي الدقهلية والشرقية.

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة إيمان العجوز وهادية حسنى وولاء عبدالفتاح وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.