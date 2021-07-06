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زعيم الأغلبية بالنواب يهنئ رئيس "الشيوخ" بانتهاء دور الانعقاد الأول

05:24 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
زعيم الأغلبية بالنواب يهنئ رئيس "الشيوخ" بانتهاء دور الانعقاد الأول

مجلس النواب

القاهرة - مصراوي:

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ؛ بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الأول بالمجلس.

وقال زعيم الأغلبية - في برقية التهنئة التي قدمها للمجلس اليوم الثلاثاء- "نعتز بما قدمه رئيس مجلس الشيوخ من جهد وعطاء وحكمة بالغة، وحنكة سياسية عظيمة في إدارة الجلسات؛ وذلك في تجربة هي الأهم في تاريخ الحياة النيابية المصرية والأصعب في ظل التحديات الراهنة المحيطة بوطننا".

وأضاف "كما أهنئ الأعضاء، وهيئة حزب مستقبل وطن البرلمانية على تعظيم دور مجلسهم في دعم القيادة السياسية وتحقيق تطلعات المصريين، وتمثيلهم خط دفاع جديد عن مقدرات الوطن ومؤسساته".

وتابع رشاد "لقد قدم أعضاء مجلس الشيوخ دور انعقاد أول حيوي مليء بالتحدي والجهد، وإرساء قواعد الديمقراطية، فأنجزوا العديد من التشريعات الهامة، وأدوا دورهم على أكمل وجه، وانحازوا لنبض الشارع وكانوا على قدر ثقته".

مجلس النواب أشرف رشاد الشريف حزب مستقبل وطن عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ

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