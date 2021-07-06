ضياء رشوان: صرف بدل التدريب لصحفيي "الإذاعة والتليفزيون" على دفعتين

كتب مينا غالي

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، صرف متأخرات بدل التدريب على دفعتين الأولى منهما الخميس القادم للصحفيين بمجلة الإذاعة والتليفزيون.

وقال في بيان: "قبل أيام أعلنت حل مشكلة صرف بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكم، بعد نجاح جهود فصله عن مستحقاتكم المالية الشهرية التى تتقاضونها من جهة العمل، وأصبح صرف قيمة البدل كاملا من نقابتكم، وهى خطوة أعلم أنكم انتظرتموها طويلا، وترتب على تأخرها تراكم مبالغ مستحقة لكم عن فارق الزيادات التى جرت على القيمة المالية للبدل."

وأضاف:" ولأننا اعتدنا معا مواصلة الجهد، وطرق كل السبل، وعدم إغفال أى جانب يمس حقوق الزملاء، أعلن اليوم التوصل لاتفاق على صرف المبالغ المتأخرة على دفعتين، تصرف الأولى بعد غد الخميس 8 يوليو 2021، وجرى بالفعل تحويل المبلغ المطلوب من القطاع الاقتصادي إلى الحساب البنكى الخاص بالمجلة."

وتابع:" الزميلات والزملاء الكرام أعضاء النقابة بمجلة الإذاعة والتليفزيون، تعلمون أن نقابتكم لن تدخر جهدا في الحفاظ على حقوقكم ومكتسباتكم، وتعلمون أن هذه الجهود ما كانت لتأتى ثمارها إلا بتفهم المسؤولين فى عديد من مؤسسات الدولة ومساهماتهم في حل الأزمة، والذين أوجه لهم جميعا الشكر الجزيل، وخصوصا د. محمد معيط وزير المالية، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، متمنيا لهما التوفيق الدائم، فكلاهما بذل الكثير من الوقت والجهد تقديرا للنقابة وللزملاء ولمجلتهم العريقة."

وواصل:" ولن يكتمل الشكر لكل من ساهم في الحل النهائي لهذه الأزمة إلا بشموله للزميل العزيز خالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، والذي بذل غاية ما يملكه من جهد ودأب وتعاون لحلها في كل المراحل التي مرت بها حتى وصلنا للحل النهائي السعيد لها."

