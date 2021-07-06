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بهذه الشروط..الجيزة تعلن عن حاجتها للتعاقد مع مهندس مدني

05:16 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
بهذه الشروط..الجيزة تعلن عن حاجتها للتعاقد مع مهندس مدني

أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن ديوان عام محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، حاجته للاستعانة بمهندس تخصص (مدني) لشغل وظيفة مهندس تخطيط عمراني وتنظيم.

وتشمل شروط القبول بالوظيفة: مؤهل عالي (مدني ـ تخطيط عمراني)، للقيام برفع الطرق ومساحتها، وتحديد مناطق الامتداد العمراني، وإعداد الخطوط التنظيمية للوحدات السكنية، وأعمال التنظيم.

وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

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محافظة الجيزة مهندس مدني مهندس تخطيط عمراني وحدات سكنية

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