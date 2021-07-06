بهذه الشروط..الجيزة تعلن عن حاجتها للتعاقد مع مهندس مدني
كتب- يوسف عفيفي:
أعلن ديوان عام محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، حاجته للاستعانة بمهندس تخصص (مدني) لشغل وظيفة مهندس تخطيط عمراني وتنظيم.
وتشمل شروط القبول بالوظيفة: مؤهل عالي (مدني ـ تخطيط عمراني)، للقيام برفع الطرق ومساحتها، وتحديد مناطق الامتداد العمراني، وإعداد الخطوط التنظيمية للوحدات السكنية، وأعمال التنظيم.
وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:
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