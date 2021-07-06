بهذه الشروط..الجيزة تعلن عن حاجتها للتعاقد مع مهندس مدني

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن ديوان عام محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، حاجته للاستعانة بمهندس تخصص (مدني) لشغل وظيفة مهندس تخطيط عمراني وتنظيم.

وتشمل شروط القبول بالوظيفة: مؤهل عالي (مدني ـ تخطيط عمراني)، للقيام برفع الطرق ومساحتها، وتحديد مناطق الامتداد العمراني، وإعداد الخطوط التنظيمية للوحدات السكنية، وأعمال التنظيم.

وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي: