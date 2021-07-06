لافتتاح طريق الكباش.. تفاصيل جولة رئيس الوزراء بمعابد الأقصر- صور

الأقصر- محمد محروس:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزير، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، والأعمال الجارية بمعبدي الكرنك والأقصر، استعدادًا للافتتاح.

واستهل رئيس الوزراء جولته في طريق الكباش، ومعبد الكرنك، مشيرًا إلى أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يُعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، ويهدف لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد موت، وأطلال طبية القديمة الجاري الكشف عنها في منطقة نجع أبو عصبة مع طريق المواكب الكبرى.

وخلال الجولة بمعبد الكرنك وتفقده قاعة الأعمدة الكبرى بالمعبد وما يجرى بها من ترميم وإعادة إحياء لها وصولاً لما كانت عليه من هيئة توضح الرسومات والألوان الزاهية لهذه الأعمدة، حرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع عدد من السائحين المتجولين بالمعبد.

وأجرى رئيس الوزراء حوارًا مع مشرف الفنيين والعمال القائمين على عمليات التطوير للوقوف على الطاقة الإنتاجية لكل عامل، والمتطلبات اللازمة لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال، وأهمية مشاركة المزيد من خريجى كليات السياحة والآثار، والاستعانة بهم فى تنفيذ عمليات التطوير والترميم داخل المواقع الأثرية.

كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته في معبد الكرنك، أعمال ترميم تمثال تحتمس الثاني المتهدم من أكثر من ألف سنة، ووجه باستكمال الصروح القائمة في المعبد، لإعادتها لأصلها.

وفي طريقه إلى معبد الأقصر، تفقد رئيس الوزراء كورنيش الأقصر، وطريق الكباش موجهًا بزراعة نخيل على جانبي طريق الكباش، ومراعاة المنظر الجمالي بمداخل المواقع الاثرية خاصة في معبدي الكرنك والأقصر.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح حول الموقف التنفيذي الهندسي والأثري لمشروع کشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر، وأشار الدكتور خالد العناني، إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال الممر الأثري، وجاري استكمال أعمال الحفائر، لافتًا إلى أن أعمال مشروع طريق الكباش تمتد على محور شمالی جنوبي لمسافة حوالي ۲۷۰۰ متر طول، وذلك فيما بين المسرح العاشر لمعبد الكرنك شمالًا، مرورًا بمعبد موت، وصولًا لمعبد الأقصر جنوبًا.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن أعمال مشروع کشف وتجهيز مسار طريق الكباش مقسمة إلى ۷ قطاعات تيسيرًا لأعمال التوثيق والتسجيل للمراحل المختلفة لأعمال الحفائر وأعمال التطوير.

وأضاف أنه جار استكمال أعمال الحفائر بطريق الكباش للكشف عن التماثيل الموجودة بالطريق من جهة نجع أبو عصبة، وجرى الوصول لمنسوب التأسيس لهذه التماثيل والعثور على بعض رؤوس تماثيل خلال أعمال الحفائر.

وأوضح الدكتور خالد العناني أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة لعمل معاينة على أرض الواقع لتحديد مسار السور الغربي لطريق الكباش الخاص بمعبد خونسو، والذي يفصل المنطقة الأثرية ومنطقة الحفائر عن المنطقة السكنية الواقعة جهة الغرب، كما جرى الانتهاء من السور الشرقي، وجار العمل بالسور الغربي اللذين يحدان الممر الأثري بداية من تقاطع طريق الكباش جنوبًا، وصولًا لمعبد الكرنك شمالًا.