‫ مجلس الشيوخ يوافق على فض دور الانعقاد الأول

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن فض دور الانعقاد عملا بما نصت عليه اللائحة في مادتها 158، والتي تشترط ألا يتم فض دور الانعقاد قبل إقرار مجلس النواب الموازنة العامة للدولة.

وأشاد أعضاء المجلس قبل رفع الجلسة، بالدور الذي قام به المجلس، موجهين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على الجهد الذي يقومون به.

كما أشاد الأعضاء بالتنسيق كافة الملفات بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.