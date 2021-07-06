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رئيس الإنجيلية : ندعم القيادة السياسية في حماية موادنا المائية.. ونخاطب المجتمع الدولي لدعم موقف مصر التاريخي

02:38 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
رئيس الإنجيلية : ندعم القيادة السياسية في حماية موادنا المائية.. ونخاطب المجتمع الدولي لدعم موقف مصر التاريخي

القس أندريه زكي

كتب- مينا غالى

قالت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، إن بلادنا الغالية مصر تشهد تحدياتٍ كبيرة تهدد مواردها المائية وحقوق مواطنيها التاريخية بشكلٍ مباشر، وأعلنت الطائفةُ الإنجيليةُ، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، دعمَها الكاملَ للقيادة السياسية المصرية، وتأييدَها للدورِ الوطنيّ المخلص للدولة المصرية ما بعد ٣٠ يونيو، دولة القدرة والقرار، ونثق في قراراتها، والتي من شأنِها حمايةُ حقوقنا ومواردنا المائية، والدفاعُ عن أمنِنا القوميّ.

وأرسل رئيس الطائفة هذا البيان إلى مجلس الكنائس العالمي، ومجلس كنائس كل أمريكا، ورابطة الكنائس الإنجيلية في العالم ومجلس كنائس الشرق الأوسط، وقادة كبريات الكنائس الأمريكية والأوروبية، ومنظمات المجتمع المدني لدعم مصر في موقفها التاريخي والعادل لمواردها المائية.

ودعت رئاسة الطائفة جميع كنائسنا الإنجيليَّة في مصر والعالم، للصلاة من أجل أن يحفظ اللهُ مصرَ في مواجهةِ كل من يهدِّدُ حقوق ومقوماتِ الدولةِ المصريَّة الأصيلة.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية موارد مصر المائية الامن القومي المصري مجلس الكنائس العالمي

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