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الأسقفية: جميع إمكاناتنا تحت تصرف القيادة السياسية في أزمة سد النهضة

01:57 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
الأسقفية: جميع إمكاناتنا تحت تصرف القيادة السياسية في أزمة سد النهضة

المطران الدكتور سامي فوزي

كتب- مينا غالي:

أعرب الدكتور سامي فوزي- رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية- عن قلقه البالغ إزاء الموقف الإثيوبي المتعنت تجاه قضية سد النهضة، حيث أعلنت إثيوبيا عزمها البدء في الملء الثاني للخزان دون التوصل لاتفاق مرضٍ مع دولتي المصب مصر والسودان

وقال فوزي، في بيان له اليوم: نعلن دعمنا الكامل للقيادة المصرية في قضية سد النهضة مشددًا على أن الكنيسة الأسقفية تضع كل إمكاناتها تحت تصرف القيادة السياسية خلال الفترة القادمة.

وشدد فوزي على إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية سيواصل دوره الفعال في دعم القيادة المصرية لدى الاتحاد الإفريقي واتحاد الكنائس الأسقفية العالمية حيث يضم الإقليم تحت رئاسته عشرة دول إفريقية.

ودعا فوزي جميع رعاياه لتنظيم يوم للصلاة من أجل حل أزمة سد النهضة على أن ترفع الصلوات لله لتعضيد القيادة السياسية المصرية والحفاظ على مياه النيل هبة الله لشعب مصر.

كان إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قد أرسل منذ شهور خطابًا موقعًا من رؤساء أساقفة الكنيسة في إفريقيا يعلن فيه قلقه إزاء التعنت الإثيوبي، وقد تم إرسال الخطاب للاتحاد الإفريقي ولاتحاد الكنائس الأنجلكيانية العالمي.

الدكتور سامي فوزي د النهضة زمة سد النهضة لكنيسة الأسقفية

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