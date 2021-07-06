وزير الشؤون النيابية يوجه رسالة إلى أعضاء "الشيوخ" مع نهاية دور الانعقاد الأول

كتب- نشأت علي:

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية: أُتيحت لي فرصة عظيمة بالتواصل مع أعضاء "الشيوخ" والوجود معهم، قائلًا: أُتيحت لي الفرصة أن أشهد جهودكم المقدرة وما قدمتوه من عظيم الجهد، الذي بذلتموه من ثمين الوقت، ليقوم المجلس بالدور الذي كفله الدستور استجابة للإرادة الشعبية، والتي أفصحت عن الإيمان بقدرة شيوخ هذه الأمة على المشاركة في رسم السياسات والإسهام الإيجابي في المقدرات الوطنية.

وأضاف فؤاد، خلال بيان له اليوم الثلاثاء: لطالما سعدنا بالحديث إلى منصتكم العادلة، التي تشرفت بوجودكم عليها كشيخ من شيوخ القضاة، وعلم من أعلام الدستور والقانون؛ حيث أدرتم جلسات المجلس بحكمة بالغة، وسعدنا بمداخلات النواب التي استهدفت ترقية أحوال الوطن، وأشيد بأداء الوكيلَين، حيث كانا خير عونا لنا جميعًا وقدوة لما يجب أن يكون عليه نائب الشعب.

وواصل وزير شؤون المجالس النيابية: أثمن الدور المتميز لرؤساء الهيئات البرلمانية، الذين أسهموا في خروج صورة المجلس بهذا الشكل المتميز، وأشيد بأداء المستشار محمود عتمان الأمين العام، والمستشار عمرو يسري نائب الأمين العام، وجهودهما لانتظام عمل المجلس الموقر.

واختتم فؤاد: أهنئ النواب على انصرام أول أدوار انعقادكم ونتطلع للعمل معكم في دور الانعقاد القادم.