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"فاركو": نتفاوض مع داني ألفيش.. والفريق بدأ بموظفين بالشركة "شغالين بارت تايم"

01:14 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
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كتب - أحمد جمعة:

قال محمد شيرين حلمي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فاركو للأدوية، إن المفاوضات لا تزال مستمرة مع داني ألفيش حتى الآن، للانضمام إلى الفريق بعد صعوده للدوري الممتاز.

وقال حلمي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "والده شيرين حلمي يرتبط بعلاقة قوية مع داني الفيش، ودائما ما يتواصلون باستمرار، وبعد صعود الفريق للدوري الممتاز أبلغه بالخبر، وقاله عاوزين نتكلم وكان هناك تواصل بينهما أمس".

وأوضح أن الفريق بدأ بموظفين في الشركة، وكانوا يعملون "بارت تايم في الشركة".

كان نادي فاركو قد صعد للدوري الممتاز في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه.

ويلعب داني ألفيش (38 عاما) حاليا بنادي ساو باولو منذ عام 2019، بعد سلسلة من التجارب بمختلف الدوريات، تخللها بطولات في كل مكان لعب له تقريبا.

شركة فاركو للأدوية حمد شيرين حلمي اني ألفيش ادي فاركو لدوري الممتاز

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