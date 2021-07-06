بـ 165 لجنة.. الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال ماراثون الثانوية العامة

كتب- يوسف عفيفي:

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءاً موسعًا للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية الجاري تنفيذها لاستقبال امتحانات الثانوية، حيث أعدت المحافظة عدداً من الإجراءات الإستثنائية هذا العام بما يضمن سلامة الطلاب.

وأعلن المحافظ، تجهيز 165 لجنة أساسية للعام الحالي يؤدى بها 73 ألف و 923 طالبة وطالبة الإمتحانات هذا العام، حيث تضم كل لجنة 14 طالب فقط عدا لجان حي الهرم تصل إلى 18 طالبا نظراً للإجراءات الخاصة بالإتصال بشبكة الإنترنت، مؤكدًا توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، وتوفير كبائن تعقيم أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوي المحافظة وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان.

وأوضح أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وخلال الإجتماع، وجه المحافظ بإعداد تقرير نهائي للوقوف على مدي جاهزية اللجان لاستقبال الامتحانات وأي معوقات لحلها على الفور، كما كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتطهير وتعقيم ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الإمتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية امام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وناشد محافظ الجيزة، أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات كما أكد ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والتأكد من توفير مراوح باللجان والإضاءة والتهوية المناسبة وتوفير زجاجة مياه لكل طالب والتأكد من صلاحية جميع المرافق بالمدارس ورفع كفاءة التي بحاجة إلى أعمال صيانة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشركات المرافق.

كما وجه راشد، بضرورة توفير الرعاية الصحية والاطمئنان على الحالة الصحية للطلبة والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تواجههم مع التصدي بكل حزم لمنع كافة الممارسات والمحاولات السلبية التي تتم في بعض الأحيان بهدف الغش أو الخروج عن القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

ووجه المحافظ، ممثل شركة الاتصالات بإجراء فحص كامل لكابلات الفايبر الخاصة بالمدارس التى سيقام بها الامتحانات للتأكد من كفاءتها وعدم وجود أى انقطاعات بها، بالإضافة إلى توفير فرق طوارئ لسرعة التعامل مع أي معوقات.

من جانبه، قال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم تجهيز 69 استراحة للرجال والسيدات على مستوى المحافظة مجهزة بكل سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.