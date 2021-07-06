Masrawy logo white

الجيزة: استكمال رصف شارع ترسا والطبقة السطحية من الدائري الجنوبي حتى كوبري عثمان

12:56 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
الجيزة: استكمال رصف شارع ترسا والطبقة السطحية من الدائري الجنوبي حتى كوبري عثمان

رصف شارع ترسا

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها واصلت تنفيذ مخطط تطوير شبكة الطرق في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية. بحسب بيان صحفي.

واستكملت المحافظة، أعمال رصف الطبقة السطحية من الطريق الدائري الجنوبي حتى كوبري عثمان بالبر الغربي لجسر ترعة المريوطية تحت إشراف المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

كما تستكمل المحافظة، أعمال الرصف لأحد القطاعات بنهاية شارع ترسا حي الطالبية بالجيزة.

رصف شارع ترسا الدائري الجنوبي كوبري عثمان الجيزة

الخبر التالى:

‫ الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المالية العامة الموحد

كورونا.. لحظة بلحظة

175

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282257

إجمالي الإصابات

16384

إجمالي الوفيات

214852

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تصعيد خطير.. تفاصيل أول لقاء مصري سوداني بعد الملء الثاني لسد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا