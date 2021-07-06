الجيزة: استكمال رصف شارع ترسا والطبقة السطحية من الدائري الجنوبي حتى كوبري عثمان

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها واصلت تنفيذ مخطط تطوير شبكة الطرق في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية. بحسب بيان صحفي.

واستكملت المحافظة، أعمال رصف الطبقة السطحية من الطريق الدائري الجنوبي حتى كوبري عثمان بالبر الغربي لجسر ترعة المريوطية تحت إشراف المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

كما تستكمل المحافظة، أعمال الرصف لأحد القطاعات بنهاية شارع ترسا حي الطالبية بالجيزة.