على شكل سرنجات.. التموين تضبط مصنع شيكولاتة فاسدة

كتب - محمد سامي:

كشف عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ورود شكوى بوجود إحدى أنواع الشوكولاتة الضارة بالأسواق في منطقة "حلوان، مايو، والسلام"، موضحا أنه بعد إجراء التحريات والإجراءات القانونية تمكنا من الوصول إلى هذا النوع والذي ينتجه مصنع غير مرخص بمدينة العاشر من رمضان وبعد خضوع العينات للفحص المبدئي تبين أنها ضارة بالأطفال.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المصنع يقوم بصنع سرنجات بها ألوان مصنعة وشوكولاتة تقدم للأطفال، وتم مصادرة الكميات المضبوطة وغلقه، وصدر قرار بسحب المنتج من السوق.

وأوضح أنه تم أخذ عينات من المواد الغذائية التى يصنعها لتحليلها في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، وأن الوزارة في انتظار نتيجة التحليل ويجرى اتخاذ الإجراءات لغلق هذا المصنع.