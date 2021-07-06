نشر الأعداد pdf.. "الوطنية للصحافة" تبدأ تدريب صحافة للعاملين بالصحف المسائية على الفنون الرقمية

كتب- مينا غالى:

قال سامح عبدالله، الكاتب الصحفي، رئيس لجنة التدريب بالهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة بدأت تنظيم دورات تدريبية للصحفيين بالصحف المسائية التي أصدرت الهيئة قرارًا بتحويلها لإصدارات إلكترونية، حيث تستهدف تلك الدورات نشر الفكر الإلكتروني لدى صحفيي تلك الصحف.

وأضاف عبد الله في تصريحات لمصراوي، أن الدورات تتضمن عددًا من المجالات التي تخدم أهداف الصحافة الإلكترونية ومن بينها: "التصوير والفيديو ومونتاج الفيديو والفوتوشوب وخرائط تفاعلية وتعليق صوتي على الفيديوهات، إضافة إلى أمور أخرى مثل إدارة الموقع الإلكتروني واستخدام الصورة".

وأوضح عبدالله أن البداية كانت بجريدة الأخبار المسائي، حيث تم تنظيم دورات لهم منذ أسبوعين في مختلف المجالات المذكورة، وهو الأمر الذي لاقى قبولاً لدى الصحفيين، بل وتقدم بعضهم بمذكرات للمطالبة بمدّ الدورات لفترة أطول، خاصة وأن الدورات يتم تقديمها للصحفيين بالتوازي لمدة 5 أيام، فالبعض يتقدم للمونتاج والبعض للتصوير والبعض الآخر للفيديو، ولكن استمتاع الصحفيين بالتدريب دفعهم للمطالبة بدورات في باقي الفنون الصحفية التي لم يحصلوا على دورات فيها.

وأكد سامح عبدالله أن الهيئة مستعدة لتدريب جميع الصحفيين الذين يحتاجون لدورات تدريبية ويطلبونها، مضيفًا: "مستعدون لتدريب باقي الصحف المسائية وجاهزون لطلباتهم وسنتحرك على الفور"، موضحًا أنه فور علم جمال الشناوي رئيس تحرير الأخبار المسائي باتجاه الهيئة لتحويل الصحيفة لإصدار إلكتروني، تقدم بطلب للهيئة لتوفير دورات لمحرري الجريدة، وهو ما نطبقه على باقي الصحف الأخرى حال طلبها.

وتابع عبدالله: "الجماعة الصحفية غير مدركة للمتغيرات التي تحدث في العالم، فالصحافة الورقية فقدت أهميتها كمصدر رئيسي للمعلومات وحل محلها الواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات إعلامية لا تستطيع الورقية أن تقدمها، والتحول للرقمي يأتي اتساقا مع التطور الإعلامي في الداخل والخارج وهذا تحول استراتيجي هام لا رجعة فيه".

في سياق متصل، أكدت مصادر أخرى بالهيئة الوطنية للصحافة، أن قرار الهيئة بتحويل الإصدارات الورقية للصحف المسائية (الأهرام المسائي- الأخبار المسائي- المساء) إلى إصدارات إلكترونية، سيحافظ على استمرارية تلك الإصدارات دون الانتقاص من حقوق أي من الصحفيين أو العاملين بها وكذلك عدم نقلهم إلى أي أماكن أخرى.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أن دورة العمل ستسير كما هي دون أي تغيير، فيما سينشر الموقع الإلكتروني لكل إصدار عدد الصحيفة pdf كما كانت ورقية دون أي تغيير لتسهيل الأمر على القراء الذين اعتادوا على ذلك، ولكن كل ما تغير هو عدم طباعة تلك الصحف لتوفير نفقات الطباعة التي تكلف المؤسسات أعباءً مالية ثقيلة، فيما تحدد إدارة تحرير كل صحيفة طبيعة العمل بالموقع من حيث تحديثه أولاً بأول مع الأخبار العاجلة أو نشر الأخبار المسائية التي اعتادت الصحف نشرها فقط.