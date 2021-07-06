Masrawy logo white

"الهجرة" تتيح استمارة تسجيل للمصريين العالقين بالإمارات

09:55 ص الثلاثاء 06 يوليه 2021
"الهجرة" تتيح استمارة تسجيل للمصريين العالقين بالإمارات

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة

كتب- أسامة علي:

طالبت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، والراغبين منهم العودة لمصر، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين، وذلك في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، وذلك إلى جانب التأكيد على احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه فور تسجيل أعداد الراغبين في العودة من المصريين العالقين بالإمارات، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للتفاوض مع شركات السياحة لبحث مدى إمكانية عودة المواطنين الراغبين على نفس الشركات التي سافروا من خلالها وبحث آلية التطبيق.

وناشدت الوزارة المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات بالالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حماية المواطنين المصريين العالقين وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.

وطالبت الوزيرة المواطنين -الراغبين في العودة- بتسجيل بياناتهم بالتفصيل خاصة اسم الدولة الموجود فيها حاليا واسم شركة السياحة التي سافر عبرها، وذلك عبر الرابط التالي:

اضغط هنا:

وزيرة الهجرة نبيلة مكرم الإمارات المصريين العالقين بالإمارات

الخبر التالى:

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 17 قيادة محلية في 8 محافظات

كورونا.. لحظة بلحظة

175

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282257

إجمالي الإصابات

16384

إجمالي الوفيات

214852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تصعيد خطير.. تفاصيل أول لقاء مصري سوداني بعد الملء الثاني لسد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا