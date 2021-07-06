حدث ليلا| أول تحرك من مصر بشأن بدء الملء الثاني رسميًا.. وحقيقة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري

شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-سد النهضة| أول تحرك من مصر بشأن بدء الملء الثاني رسميًا

قالت وزارة الري إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

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-اشتراطات البناء الجديدة.. 5 حالات لا يجوز فيها إصدار ترخيص بناء

بدأت المراكز التكنولوجية في المحافظات على مستوى الجمهورية، الأحد الماضي، تلقي طلبات المواطنين لاستخراج تراخيص البناء على مستوى المدن.

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-الري: إثيوبيا أضاعت الوقت في المفاوضات.. والجفاف يضرب مصر في هذه الحالة "فيديو"

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إننا ما زلنا نشهد الإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي، بعد إخطارها الجانب المصري ببدء الملء الثاني لسد النهضة.

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-سد النهضة| الري تعلن تلقي خطابٍ رسمي من إثيوبيا ببدء الملء الثاني

قالت وزارة الري إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

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20 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 214852 حتى اليوم.

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-متحدث "الري": إثيوبيا تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن البيان العاجل الذي أصدرته الوزارة هو تأكيد لموقف القاهرة من عملية الملء الثاني لسد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر ترفض أي إجراء أحادي من أي طرف في الأزمة.

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-"التسامح الديني" .. أبرز أنشطة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي.

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-رئيس "الحركة الوطنية" يصدر 17 قرارًا تنظيميًا جديدًا

أصدر رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية رؤوف علي، اليوم الاثنين، 17 قرارًا تنظيميًا في إطار إعادة هيكلة الحزب وضخ وجوه شابة جديدة في الهيكل التنظيمي، ودعم عدد من الأمانات المركزية والأمانة العامة بكوادر شابة نشطة تجدد الدماء وتزيد من نشاط الحزب وتخدم دوره المجتمعي.

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-احذر.. 23 مخالفة تعرضك للغرامة في القطارات حتى 600 جنيه

أعلنت هيئة السكة الحديد قائمة السلوكيات الخاطئة والمحظورات التي يؤدي ارتكابها تغريم المخالف بشكل فوري، وحددت قيمة غرامة كل منها خلال التقرير التالي:

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-برلماني عن قرار فصله من "الحركة الوطنية": لم نعترض على قرارات قيادات الحزب

استنكر النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، قرارت رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بإسقاط عضوية محمد يحي حسين، ونور الدين محمود شوقي، عضوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ومحمد صلاح سالم أبو السعود، داعيًا أعضاء القيادات في الحزب إلى مراجعة لائحة العمل داخل الحزب وأهدافه والتي تؤمن بحرية التعبير عن الآراء، فضلًا عن المساواة بين جميع الأعضاء من خلال عدم التميز بينهم.

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-دار الإفتاء تقدم نصائح أخلاقيات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي

قدَّمت دار الإفتاء المصرية خمس نصائح لأخلاقيات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

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-سفير إندونيسيا بالقاهرة: الأزهر مؤسسة علمية تنشر سماحة الإسلام في العالم

قدم السفير الإندونيسي بالقاهرة لطفي، التهنئة إلى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر لتجديد الثقة به رئيسا للجامعة، لحين بلوغه سن المعاش.

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-"الدمج" والتحول لـ"الإلكتروني".. تفاصيل خطة مواجهة خسائر المؤسسات الصحفية القومية

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة، خلال اجتماعها أمس الأحد، على تحويل إصدارات” الأهرام المسائى" الصادر عن مؤسسة الأهرام، "الأخبار المسائي" الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم و"المساء" الصادرة عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، إلى إصدارات إلكترونية، على أن يُحتفظ للعاملين بالإصدارات الالكترونية بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى، ويسري هذا القرار اعتبارًا من 15 يوليو 2021.

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-على مراحل.. رئيس الطرق والكباري: بدء تطوير طريق مصر إسكندرية الزراعي بالكامل

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إنه تم البدء من أول يوليو الجاري في تطوير طريق مصر إسكندرية الزراعي.

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-"حاجة خيال".. مستشار الحكومة ينشر فيديو للمتحف المصري الكبير

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، فيديو يرصد الأعمال التنفيذية للمتحف المصرى الكبير، أثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك تمهيدًا لافتتاحه أمام الزوار فى الربع الأخير من هذا العام.

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-الحكومة تكشف حقيقة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الدولة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

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-وزيرة الهجرة تعلق على إعفاء أسر ضحايا حريق قبرص من رسوم الـDNA

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، لسرعة الاستجابة لطلب وزيرة الهجرة إعفاء أسر ضحايا حريق قبرص من رسوم تحاليل الـDNA، والتي تتطلبها الإجراءات القانونية للتعرف على الجثامين.

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-أشاد بمستوى القوات المسلحة في مناورة قادر.. وزير الدفاع يلتقي نظيره القبرصي

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي،

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-الرئيس السيسي يهنئ الرئيس بايدن بيوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .

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-تصل لـ600 جنيه.. ننشر الغرامات المقررة بالسكة الحديد للمخالفات والسلوكيات الخاطئة

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الغرامات المقررة للمخالفات والسلوكيات الخاطئة.

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-ننشر صورة لقاح كورونا المصنع في فاكسيرا

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، أول صورة للقاح كورونا سينوفاك الذي أنتج في مصر بمصانع فاكسيرا.

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-رئيس الطرق والكباري يكشف لـ"مصراوي" عدد العقارات التي صدر لها قرار إزالة على الدائري

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، تكلفة تعويضات أصحاب العقارات التي تم ومخطط هدمها ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

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-الأرصفة والشوارع والميادين.. اجتماع لمتابعة خطة تطوير القاهرة الخديوية

عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير القاهرة الخديوية في المنطقة الواقعة بين ميداني التحرير والأوبرا مرورًا بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل.

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-مصدر أمني عراقي: إسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الخضراء

أفاد مصدر أمني عراقي بإسقاط طائرة مسيرة وسط العاصمة العراقية بغداد.

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-16 دولة تدعو لاتخاذ خطوات ملموسة لنزع السلاح النووي

دعت 16 دولة تشكل مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي، القوى النووية في العالم إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو القضاء على أخطر الأسلحة على وجه الأرض.

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-المسماري: السيطرة على حريق بمقر قيادة الجيش الوطني الليبي

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء الاثنين، السيطرة على حريق شب داخل مقر القيادة العامة في منطقة الرجمة شرقي ليبيا.

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-وزيرة خارجية السودان تبحث مع نظرائها بمجلس الأمن أزمة سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية السودانية مساء الاثنين أن وزيرة الخارجية مريم الصادق ستعقد لقاءات ثنائية مع نظرائها والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وعلى رأسهم الدول دائمة العضوية والدول الإفريقية بمجلس الأمن، وذلك لحثهم على اتخاذ المجلس للخطوات اللازمة لدفع الجهود الإفريقية بغية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

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-سماع دوي صفارات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في ‎بغداد

سُمع دوي صفارات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في العاصمة للعراقية بغداد مساء الاثنين، فيما أطلقت منظومتها الدفاعية النيران، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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-"دلتا وإبسيلون ولامدا".. كيف تُصنف متحورات كورونا لتحديد خطورتها؟

هل ستكون الأبجدية اليونانية كافية لإطلاق التسميات على كافة متحورات فيروس كورونا التي تستمر بالظهور؟ سؤال بدأ يطرح مع ظهور تقارير ودراسات جديدة سلطت الضوء على متحورين جديدين هما إبسيلون ولامدا قد يكونان أشد فتكا مما سبقهما، في وقت يزداد القلق من المتحور دلتا الذي يتوقع أن يحل مكان ألفا. فمع كثرة هذه التسميات، ما هي المتحورات التي تقلق العالم أكثر اليوم وكيف يتم تصنيف شدة خطورتها؟

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-السودان يطالب بممارسة ضغوط خارجية على إثيوبيا لمنع الملء الأحادي لسد النهضة

طالب وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، بضرورة ممارسة الضغوط الخارجية على أثيوبيا حتى لا يتم ملء سد النهضة من جانب واحد، وأن تعود اثيوبيا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.

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-نيجيريا: اختطاف 140 تلميذًا من مدرسة في شمال غرب البلاد

تعرض 140 تلميذا الاثنين للخطف على يد مسلحين من مدرسة في شمال غرب نيجيريا. وقال أحد الأساتذة لوكالة الأنباء الفرنسية: "ليس لدينا أي فكرة عن المكان الذي أخذوا إليه". وقال متحدث باسم الشرطة أن قوات الأمن تقوم بتعقب الخاطفين. وتعد العملية هي الرابعة في المنطقة منذ ديسمبر.

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-السودان يطالب بممارسة ضغوط خارجية على إثيوبيا لمنع الملء الأحادي لسد النهضة

طالب وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، بضرورة ممارسة الضغوط الخارجية على أثيوبيا حتى لا يتم ملء سد النهضة من جانب واحد، وأن تعود اثيوبيا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.

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