اشتراطات البناء الجديدة| كيف تستخرج بيان صلاحية موقع؟ مستند

​كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا رقم 410 لسنة 2021، بإضافة عدد من المواد (110 مكرر، 112 مكرر، 117 مكرر)، إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، في إطار تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ومنظومة التراخيص الجديدة، والتي تهدف إلى ضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمراني.

وبدأت الحكومة أمس الأحد تعميم الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في كل المدن والمراكز، بعد أن كان تم تطبيقها تجريبيًا بـ27 مركزًا ومدينة بالمحافظات.

ومن أهم المواد التي تم إضافتها لقانون البناء، تتعلق باستخراج بيان صلاحية الموقع، والذي يمكن استخراجة عن طريق الخطوات التالية:

- يتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي، به صورة البطاقة ورسم كروكي للموقع وجدول الإحداثيات.

- سداد رسوم الرفع المساحي حيث يقوم المركز التكنولوجي بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة (هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو شبكات المرافق بالمحافظة او وحدة المتغيرات المكانية).

- يتم إرسال الطلب إلى الوحدة ذات الطابع الخاص (الجامعة) لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري.

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