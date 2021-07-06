منع الميكروباص وإزالة السلالم.. رئيس الطرق والكباري يكشف تفاصيل تطوير الدائري (حوار)

​حوار- محمد سامي ومحمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، تفاصيل تطوير الطريق الدائري وعدد المنازل التي يجرى إزالتها لتوسعة الطريق، فضلا عن تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي "بي آر تي".

وقال مصطفى، في حوار، لمصراوي، إنه سيتم منع سير الميكروباصات أعلى الدائري بشكل نهائي مع إزالة المواقف العشوائية واستغلال أسفل الدائري بشكل استثماري، لافتا إلى بدء العمل على تطوير طريق مصر الإسكندرية الزراعي في المنطقة من قليوب إلى بنها.. وإلى نص الحوار.

ما تفاصيل تطوير الطريق الدائري؟

الطريق الدائري أصعب طريق في مصر لأسباب كثيرة أهمها مروره بأكبر 3 محافظات كثافة سكانية وبالتالي ينتج عنهم كثافات مرورية مرتفعة، والطريق يتقاطع مع 18 طريقا رئيسيا، والكثافات المرورية عليه تصل لـ 213 ألف سيارة في اليوم الواحد.

ولم يكن من الممكن الصبر على الدائري أكثر من ذلك، وبدأ العمل على تطويره وجعله من 7 لـ 8 حارات في كل اتجاه، وحجم العمل في الطريق ضخم جدا، وبدأنا العمل ووجدنا الكثير من التعارضات مع مسار الطريق، في المرافق والمنشآت والمنازل ودور العبادة.

ما أبرز العقبات التي واجهتكم أثناء التنفيذ؟

هناك الكثير من العقبات ولعل أبرزها وجود ماسورة مياه ضخمة قطر 1500 مللي من النيل تغذي مدينة 6 أكتوبر بالكامل "مكنش ينفع نغير مسارها" وتم إنشاء كوبري بجانب الطريق أعلى خط المياه بعد الدراسات تبين أن إنشاء كوبري سيكون أقل تكلفة من تغيير مسار خط المياه فضلا عن صعوبة توفير مكان بديل لمسار خط المياه.

هل هناك تحديات أخرى واجهتكم في قطاع المرافق؟

كل أنواع التحديات بمختلف أحجامها قابلتنا ولكن تم التغلب عليها بطرق مختلفة تناسب طبيعة كل تحدي والحل الأمثل له، ولاقينا تعاونا كبيرا من مختلف أجهزة الدولة خلال تطوير الطريق وفي مختلف المشكلات التي كانت تعوق عملية التطوير.

ماذا عن التحديات العامة في المشروع؟

من أكبر التحديات في المشروع بشكل عام هي العمل دون تعطيل الطريق أو التسبب في مشكلة للسيارات التي تستخدم الطريق وذلك رغم الكثافات المرورية العالية يوميا لما للدائري من أهمية شديدة.

كم عدد المنازل التي تم ويجرى إزالتها لتوسعة الطريق؟

إجمالي المنازل التي سيتم إزالتها في مشروع تطوير وتوسعة الدائري نحو 1000 منزل، على مرحلتين الأولى تنفيذ الطريق الرئيسي بعرض 7 أو 8 حارات وهناك مرحلة ثانية سيتم فيها إنشاء طريق خارجي خدمات يمين ويسار الدائري.

ما تفاصيل طريق الخدمات؟

ستكون هناك مرحلة ثانية من الإزالات في الدائري لإنشاء طريق خدمة سطحي، وهو الذي ستكون عليه حركة مرورية أسفل الدائري ليسلم مطالع ومنازل الطريق الدائري ويتم إلغاء السلالم بشكل نهائي: محدش هيطلع من بيته على الدائري تاني، كما سيتم إلغاء مواقف الميكروباص أعلى الدائري.

ما عرض طريق الخدمة السطحي؟

الطريق سيكون بعرض 10 أمتار لكل اتجاه من الاتجاهين.

ما تكلفة تعويضات المضارين من السكان على جانبي الطريق؟

تكلفة تعويضات هدم المنازل التي يتطلبها تطوير الطريق نحو 4 مليارات جنيه، وهي ليس لها علاقة بتكلفة تطوير الطريق التي تبلغ 10 مليارات جنيه.

ما تفاصيل تسيير الأتوبيس الترددي؟

الأتوبيس الترددي أشبه بالمترو لابد له من طريق معزول عن طريق السيارات، والمكان الوحيد المعزول يكون في منتصف الطريق وهو السائد في كل دول العالم، وسيتم إنشاء المحطات الخاصة به في منتصف الطريق عند المحطات والتقاطعات الرئيسية في الطريق الدائري.

كيف يمكن للمحطة أن تكون منتصف الطريق؟

طريق الأتوبيس الترددي سيكون معزولا عن طريق السيارات، المحطة عبارة عن رصيف للركوب وسلم للصعود والنزول سيأخذك إلى المواقف بجانب الطريق والتي سيتم تأهيلها لتتناسب مع حجم التطوير والأوضاع الجديدة: الأتوبيس الترددي هيلف الدائري بالكامل.

كم عدد المحطات المستهدف تنفيذها؟

توجد دراسة تتم حاليا لبحث عدد المحطات المطلوب تنفيذها والمواقف التي ستخدمها، ومن المتوقع في خلال شهرين أن تظهر النتائج الكاملة، وقولا واحدا: سيتم القضاء على فوضى الطريق الدائري، والمحطات ستكون في التقاطعات الرئيسية منها المرج والسلام ومسطرد وقليوب وبهتيم والميثاق والأكاديمية.



ما مصير الميكروباصات بعد منعها من السير على الدائري؟

لن نمنع الميكروباصات من مصر، ولكن لن يتم السماح لها بالسير على الطريق الدائري بالشكل العشوائي، خلاص بقى فيه مواصلة راقية ومتطورة.. المواصلة فوق الدائري أتوبيس.

ونبحث الوضع، وبالنسبة لسيارات الميكروباص ستعمل في مسارات بديلة لأن الطريق الدائري ليس به مواقف سيارات وما يحدث الآن عشوائية ستنتهي والركوب سيكون من خلال المحطات الرسمية فقط ، وبأكد تاني: محدش هيركب من نص الطريق في منطقة ليست محطة.

الراكب هيبقى عارف فاضل أد إيه على موعد الأتوبيس القادم وزمن الرحلة من خلال شاشات في المحطات الخاصة بالأتوبيس الترددي وهو وسيلة نقل حضارية متقدمة تليق بالطريق بعد تطويره.



ماذا عن العشوائية أسفل الدائري؟

من وقت لآخر نقوم بحملات إزالة، ونحاول إحكام الأمور بالنسبة لهذه العشوائية، ولدينا توجه لاستثمار المناطق أسفل الطريق الدائري مع المراعاة في الاعتبار توفير الحلول المرورية في المقام الأول، ولن نجور على المرور لحساب الاستثمار، لو المنطقة محتاجة طريق يتعمل أو باركينج يتعمل قبل ما نفكر في الاستغلال الاستثماري لها.

كيف سيتم تنظيم عشوائية الإعلانات على الدائري؟

هذا الكلام سيتم تنظيمه، وتحديد المسافات بين اللافتات الإعلانية وبعضها ليتم ضبط المنظومة الإعلانية على الدائري بشكل متكامل.



ما المستهدفات المالية السنوية للهيئة؟

نستهدف الوصول لـ 1.5 أو 2 مليار جنيه سنويا من مختلف مصادر الدخل لهيئة الطرق والكباري بما فيها الدخل الخاص بالإعلانات، وهذه الموارد يتم ضخها في الصيانة للطرق.

هل هناك أي توجه لتطوير طريق مصر الإسكندرية الزراعي؟

بدأنا من أول يوليو الجاري العمل في القطاع الأول من الطريق في المنطقة من الدائري عند نزلة قليوب حتى بنها، وسيتم رفع كفاءة الطريق بشكل كامل على مراحل وكل ما يحتاج إلى توسعة سيتم تنفيذها، وهذا الطريق سيكون متعبا في تطويره بسبب الكثافات المرورية الكبيرة عليه، وصعوبة تحويلاته المرورية.

ما تفاصيل المشروع القومي للطرق؟

انتهينا من 5000 كم طرق، ونعمل في 1400 كم على وشك الانتهاء في المرحلة الثالثة بنسب تنفيذ تتجاوز 80%، والمشروع القومي للطرق بتكلفة 175 مليار جنيه، واستراتيجية الطرق القومية نابعة من قناعة القيادة السياسية للنهوض بالبنية التحتية لدعم اقتصاد الدولة، وهو ما جعل طرق مصر بهذا الشكل المتميز، في السابق لم يكن أحد يدعم هذا القطاع.

هل أنهت الطرق الجديدة وعمليات التطوير معاناة المواطنين؟

ما زالت هناك معاناة لكن ليست كالسابق، هناك طفرة تحققت في قطاع الطرق على مستوى الجمهورية، هناك ما تم الانتهاء منه بالكامل وهناك ما يحتاج للتطوير، لكن ما حدث في قطاع الطرق لم يحدث في أي دولة في العالم في هذا التوقيت الزمني، وإليك بعض الأمثلة للطرق الحيوية طريق الصعيد الغربي، وطريق السويس والطرق التي كانت تعرف باسم طرق الموت.

كيف انعكس تحسين جودة الطرق على معدلات الحوادث؟

مصر يدخلها سنويا ما يقرب من نصف مليون سيارة جديدة بالإضافة إلى السيارات الموجودة بالفعل، ورغم ذلك تراجعت نسب الحوادث بمقدار 44%، ومن المفروض أنه بزيادة عدد السيارات وعدد السكان من المفروض أن تزداد معدلات الحوادث.

بالنظر إلى معدلات الحوادث التي تقع حاليا بعد تطوير الطرق أغلبها له علاقة بالعنصر البشري وليس بسبب مشكلات في الطرق نفسها، إحصائيات الحوادث في الطرق التي كان بها نسبة حوادث مرتفعة.. بسبب الطرق تكاد تكون حاليا صفر إذا أرجعنا السبب للطريق وليس بسبب العنصر البشري.

كيف انعكس ذلك على مؤشر جودة الطرق عالميا؟

كنا في المركز 118 على مستوى العالم وتقدمنا للمركز 28 عام 2019 ومؤشر جودة الطرق لم يصدر العام الماضي بسبب ظروف فيروس كورونا، وأتوقع أن نصل في المؤشر الجديد إلى قائمة الـ 20 الأوائل، وهذه مؤشرات على مستوى الدول، واعتبر ما حققته مصر بالتقدم 90 مركزا في 5 سنوات يستحق دخول موسوعة جينيس.

ما أهم محاور النيل؟

محاور النيل من أهم مشروعات الطرق التي يجرى تنفيذها في مصر، وهدفها ربط شرق النيل بغربه، مرورا بالنيل خاصة في الصعيد الذي كان يعاني معاناة شديدة واختناق الكتل السكنية بسبب عدم وجود محاور، وتم التخطيط لتنفيذ 22 محورا على النيل، انتهى بالكامل 11 محورا، ويبقى 11 آخرين في مرحلة التنفيذ في الوقت الحالي وسيتم الانتهاء منهم بحلول عام 2024, وساعدت تلك المحاور على اختصار المسافات البينية لـ 25 كم فقط بعد أن كانت تصل لـ 100 كم في السابق.

كم تبلغ تكلفة محاور النيل الـ22؟

إجمالي التكلفة التقديرية لمشروع محاور النيل الـ 22 تبلغ حوالي 33 مليار جنيه ومن المتوقع زيادة التكلفة مع اكتمال تنفيذ باقي المحاور.

ما الفائدة التي عادت على أهل الصعيد بسبب محور قوص؟

اختصار وقت الرحلات وتقريب المسافات وتسهيل نقل محصول القصب والذي كان يتم في السابق من خلال المعديات على النيل ولكن بعد افتتاح محور قوص لم يتم نقل أي محصول عبر المعديات.

ما الوفر الزمني الذي حققته هذه المحاور خلال السفر؟

زمن الرحلات فرق بشكل كبير، والكباري التي تنفذ ساهمت في تقليل الوقت للنصف في بعض الأحيان، وساهمت في توفير الوقود على المواطن والدولة، بما يعنى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

ما مصدر تمويل هذه المشروعات؟

تم إنفاق نحو 400 مليار جنيه على مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل والشبكة القومية، والفلوس دي من الدولة، زمان كانت الناس بتسأل بتودوا الفلوس فين ودلوقتي بيقولوا بتجيبوا الفلوس منين، والدولة تسير بشكل جيد جدا في تطوير بنيتها التحتية.

ما الثمن الذي دفعناه جراء تأخير تطوير الطرق؟

عجلة التطور في العالم كبيرة جدا، ونتيجة لغياب مصر خلال السنوات الماضية تأخرنا عن اللحاق بها، ولكن نسير بوتيرة سريعة خلال السنوات الأخيرة.



ما تفاصيل نظام النقل الذكي الجديد its؟

هو نظام النقل الذكي وسيتم وضع شاشات على الطرق وكاميرات ورادارات، بدأنا بالفعل في 7 طرق منها شبرا بنها والدائري الإقليمي والإسكندرية الصحراوي وسيؤدي إلى تحقيق الانضباط المروري، وسيتم التنبيه في حالة وجود حوادث أو ارتكاب مخالفات وسيتم تعميم هذا النظام على مختلف الطرق في مصر، للتحكم الكامل في الطرق والسرعات عليها.