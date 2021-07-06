‫بعد قرار "الوطنية للصحافة".. رؤساء تحرير إصدارات مسائية يكشفون خطة التحول لـ"الإلكتروني"

​​كتب- محمد سامي ومينا غالي:

كشف رؤساء تحرير الصحف المسائية التي صدر قرار من الهيئة الوطنية للصحافة، بتحويلها لإصدارات إلكترونية عن خطة العمل المقرر تنفيذها بدء من 15 يوليو الجاري بتحويلها لإصدارات إلكترونية.

وقال الكاتب الصحفي ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي لـ"مصراوي"، إننا حاليًا في مرحلة التجهيز لخطة التحول الإلكتروني لإصدار الأهرام المسائي، حيث تستعد الجريدة لخروج الإصدار الإلكتروني الجديد لها في 15 يوليو الجاري.

وأضاف منير: "لا تعقيب على قرارات الهيئة فيما يخص القرار الصادر بالتحول للإلكتروني، فنحن صحفيون مهنيون واقعيون عمليون، فالمشاعر شيء وواقع المهنة شيئ آخر، فالمشاعر ليس لها علاقة بالعمل".

وتابع: "قرار الهيئة واضح ولا يحتاج لتفسير، فالهيئة قالت بشكل واضح ما هو التوجه الذي تعمل من خلاله الفترة المقبلة، فذكرت أن التحول سيكون من الورقي للإلكتروني، دون إلغاء لإصدار أو تجميد لإصدار، والبند الثاني هو الاحتفاظ للعاملين بوظائفهم، والمهم هو كيفية العمل بعد التحول من الورقي للإكتروني وكيف سنصل للقارئ الذي كان يتابعنا ويتوجه لشراء الجريدة من بائع الصحف، وهو التحدي الأهم بالنسبة لنا".

بدوره جمال الشناوي، رئيس تحرير الأخبار المسائي لـ"مصراوي"، إننا بدأنا حاليًا تجهيز الموقع وسيتم إطلاقه خلال هذا الأسبوع والتحول للإلكتروني.

وأضاف الشناوي، أننا سنواصل عملنا بشكل طبيعي حتى آخر يوم لظهور العدد الورقي والتحول للإلكتروني رسميًا بدءًا من يوم 15 يوليو الجاري، لافتًا إلى أن الموقع سيكون مختلفا عن موقع مؤسسة أخبار اليوم وسيكون منفصلاً عنه، وهو التحدي الأهم لنا للوصول للقارئ.

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