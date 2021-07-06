Masrawy logo white

​​للقضاء على الأمية.. بروتوكول تعاون بين تنسيقية "شباب الأحزاب" و"تعليم الكبار"

04:00 ص الثلاثاء 06 يوليه 2021
​​للقضاء على الأمية.. بروتوكول تعاون بين تنسيقية "شباب الأحزاب" و"تعليم الكبار"

النائب عمرو يونس

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ للقضاء على الأمية.

وأشاد النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال توقيع البروتوكول اليوم بمقر هيئة تعليم الكبار بجهود الهيئة، حيث أنها عملت خلال الفترة الماضية على مضاعفة نسبة محو الأمية، مؤكدا أن التنسيقية تتعهد بالتعاون مع الهيئة لمضاعفة الجهود ولتفعيل البروتوكول من أجل القضاء على الأمية.

من جهته، أوضح الدكتور الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن تنسيقية شباب الأحزاب تعد منبرًا سياسيًا جديدًا لما لها من دور تشريعي ورقابي كبير، مشيرًا إلى أن قانون محو الأمية يعتمد على المشاركة مع جميع أطياف المجتمع من أجل تحسين معدل القضاء على الأمية خلال الفترة المقبلة.

وقال "عمري"، خلال توقيع البرتوكول، إن مشروع محو الأمية يعد أمنًا قوميًا، وسنبذل قصارى جهدنا مع شباب التنسيقية لتصبح مصر خالية من الأمية.

تنسيقية شباب الأحزاب بروتوكول تعاون القضاء على الأمية الهيئة العامة لتعليم الكبار مجلس النواب

كورونا.. لحظة بلحظة

175

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282257

إجمالي الإصابات

16384

إجمالي الوفيات

214852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:20 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا