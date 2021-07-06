نجوى كرم تهنئ الشعب الجزائري بعيد الاستقلال

كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة اللبنانية نجوى كرم، الشعب الجزائري بعيد الاستقلال، الموافق 5 يوليو الجاري.

وكتبت "كرم" عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "كل شعب بيعرف يطالب بالاستقلال هو شعب يستحق الحرية".

وأضافت: "كل عام والشعب الجزائري بألف خير واستقلال".

ومن ناحية أخرى أحيّت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلا غنائيا يوم ١١ يونيو الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.