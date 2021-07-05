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معرض الكتاب 2021| "العجوز والبحر" الأكثر مبيعًا في جناح القومي للطفل

11:36 م الإثنين 05 يوليه 2021
معرض الكتاب 2021| "العجوز والبحر" الأكثر مبيعًا في جناح القومي للطفل

معرض الكتاب 2021

(مصراوي):

قال الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إن جناح المركز في الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، شهد إقبالا كبير من الزوار.

وحول قائمة العناوين الأكثر مبيعًا، قال ناصف من أبرز الكتب التي شهدت مبيعات كبيرة، رواية "العجوز والبحر" لأرنست همنجواي، التي صدرت ضمن سلسلة تبسيط الأدب العالمي وتقدم الرواية في 150 كلمة فقط برسوم تزيد عن 75% من مساحة الصفحة يليها "حكايات البحر"، "أغنيات أحبها"، "سلة الحكايات"، "النحلة الكسولة"، "عصفور ملك القلوب"، "ميمون أصبح مبدعًا".

يشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنيهًا بحد أقصى، إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.
معرض الكتاب 2021 معرض الكتاب 2021

معرض القاهرة الدولي للكتاب محمد عبدالحافظ ناصف المركز القومي لثقافة الطفل رواية العجوز والبحر أرنست همنجواي

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