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متحدث "الري": إثيوبيا تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية

11:10 م الإثنين 05 يوليه 2021
متحدث "الري": إثيوبيا تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية

سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن البيان العاجل الذي أصدرته الوزارة هو تأكيد لموقف القاهرة من عملية الملء الثاني لسد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر ترفض أي إجراء أحادي من أي طرف في الأزمة.

وأضاف غانم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن البيان تمت صياغته بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لافتًا إلى أنه تم إرسال رد مصر حول رفض الملء الثاني للسد الإثيوبي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إلى أن إثيوبيا خالفت كافة الأعراف والقوانين الدولية.

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سد النهضة وزارة الري القوانين الدولية محمد غانم مصر

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