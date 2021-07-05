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رئيس "الحركة الوطنية" يصدر 17 قرارًا تنظيميًا جديدًا

09:43 م الإثنين 05 يوليه 2021
رئيس "الحركة الوطنية" يصدر 17 قرارًا تنظيميًا جديدًا

اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية

(مصراوي):

أصدر رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية رؤوف علي، اليوم الاثنين، 17 قرارًا تنظيميًا في إطار إعادة هيكلة الحزب وضخ وجوه شابة جديدة في الهيكل التنظيمي، ودعم عدد من الأمانات المركزية والأمانة العامة بكوادر شابة نشطة تجدد الدماء وتزيد من نشاط الحزب وتخدم دوره المجتمعي.

صرح بذلك خالد العوامي المتحدث الرسمي ومستشار رئيس الحزب لشئون الإعلام، مشيرًا إلى أن قرارات رئيس الحزب الـ 17 تضمنت أيضًا استحداث عدد من الأمانات المركزية الجديدة بما يساهم في إثراء تجربة الممارسة الحزبية ويوسع دائرة ونطاق المشاركة لكوادر مهنية يمكنها ممارسة العمل الحزبي والسياسي وفق خبراتها وتخصصاتها، مشددًا على أن هذه القرارات تصب أيضًا في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين الشباب، ومنحهم فرصة الممارسة السياسية في مواقع قيادية داخل الأحزاب.

وشملت القرارات تعيين: "مدحت محمد نبيل أمينًا عامًا مساعدًا بالإضافة إلى منصبه مستشارًا لرئيس الحزب للشئون القانونية وأمينًا عامًا لمحافظة القاهرة، وإبراهيم أحمد إبراهيم مطر أميناً مساعداً لأمانة الشباب المركزية، ومحمد العص إمبابي عليوه أميناً مساعداً لأمانة الشباب المركزية، بالإضافة إلى منصبه أمينًا لشباب الحزب بمحافظة السويس، محمد محمود عبدالرحمن مستشاراً لرئيس الحزب لشئون العضوية وتنكولوجيا المعلومات ومشرفاً علي أمانة المشروعات الصغيرة".

رؤوف علي حزب الحركة الوطنية المصرية خالد العوامي السيسي

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