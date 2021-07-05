سفير إندونيسيا بالقاهرة: الأزهر مؤسسة علمية تنشر سماحة الإسلام في العالم

كتب- محمود مصطفى:



قدم السفير الإندونيسي بالقاهرة لطفي، التهنئة إلى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر لتجديد الثقة به رئيسا للجامعة، لحين بلوغه سن المعاش.

وقال السفير الإندونيسي خلال زيارته جامعة الأزهر، الاثنين، لمناقشة سبل التعاون الفترة المقبلة، إن الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، هو المؤسسة التعليمية التي تنشر الإسلام السمح في جميع أنحاء العالم، مقدرا دوره في احتضان الطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم.

وقال إن الشعب الإندونيسي يعتبر الأزهر الشريف قبلة علمية يأتي إليها طلاب العلم من مختلف أنحاء العالم، لينهلوا من وسطيته واعتداله منذ مئات السنين حيث كان هناك رواق الجاوية في رحاب الأزهر الشريف لطلاب إندونيسيا.

ووجه السفير الإندونيسي خالص الشكر والتقدير لقيادة جامعة الأزهر، على رعايتها واهتمامها بالطلاب الوافدين من أبناء إندونيسيا والبالغ عددهم 10 آلاف طالب وطالبة، مشيرا إلى أن ما قامت به الجامعة من اهتمام ورعاية طبية بمستشفياتها خلال جائحة كورونا، يعكس قوة ومتانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والإندونيسيي، لافتا إلى أن جمهورية مصر العربية، كانت أول دولة عربية تعترف باستقلال إندونيسيا عام 1949 م.

ووجه السفير الشكر على دعم الأزهر الشريف المتمثل في إرسال بعثات أزهرية لإندونيسيا، وتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة من إندونيسيا، بجانب موافقة الجامعة على تدريس اللغة الإندونيسية كلغة ثانية بكلية اللغات والترجمة، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم فعاليات مشتركة بمناسبة الذكرى الـ 75 للعلاقات المصرية الإندونيسية.