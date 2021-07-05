على مراحل.. رئيس الطرق والكباري: بدء تطوير طريق مصر إسكندرية الزراعي بالكامل

رئيس الطرق والكباري يكشف لـ"مصراوي" عدد العقارات التي صدر لها قرار

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إنه تم البدء من أول يوليو الجاري في تطوير طريق مصر إسكندرية الزراعي.

وأضاف مصطفى، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا: بدأنا من أول يوليو الجاري العمل في القطاع الأول من الطريق في المنطقة من الدائري عند نزلة قليوب حتى بنها.

وحول خطة التطوير، أوضح: سيتم رفع كفاءة الطريق بشكل كامل على مراحل وكل ما يحتاج إلى توسعة سيتم تنفيذها.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن تطوير هذا الطريق يواجه الكثير من الصعوبات، مؤكدا: هذا الطريق سيكون متعبا في تطويره بسبب الكثافات المرورية الكبيرة عليه، وصعوبة تحويلاته المرورية.