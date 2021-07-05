"الدمج" والتحول لـ"الإلكتروني".. تفاصيل خطة مواجهة خسائر المؤسسات الصحفية القومية

كتب- مينا غالي:

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة، خلال اجتماعها أمس الأحد، على تحويل إصدارات” الأهرام المسائى" الصادر عن مؤسسة الأهرام، "الأخبار المسائي" الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم و"المساء" الصادرة عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، إلى إصدارات إلكترونية، على أن يُحتفظ للعاملين بالإصدارات الالكترونية بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى، ويسري هذا القرار اعتبارًا من 15 يوليو 2021.

وسبق أن أصدرت الهيئة أيضًا قرارات بدمج جريدة الرأي للشعب مع جريدة الجمهورية لتصبح ملحقًا أسبوعيًا، وتغيير دورية كتاب الجمهورية الصادر عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لتصبح ربع سنوية، ويتولي عبدالنبي الشحات رئاسة تحريره.

كما دمجت الهيئة بعض الإصدارات مع بعضها البعض خلال التغييرات الصحفية الأخيرة، تحت رئاسة تحرير واحدة، إذ تم دمج جريدة المساء مع بوابة الجمهورية تحت رئاسة تحرير عبدالنبي الشحات، وكتاب الجمهورية والرأي للشعب- قبل ضمها للجمهورية- تحت رئاسة إبراهيم أبو كيلة، والبروجريه إيجيبسيان والبروجريه ديمانش والبوابة الإلكترونية الفرنسية تحت رئاسة شيماء عبد الإله.

كما تم دمج مؤسستي دار المعارف والشركة القومية للتوزيع وإسناد رئاسة مجلس إدارتهما لسعيد عبده، فيما تم إسناد رئاسة تحرير جريدة الأهرام المسائي مع بوابة الأهرام ومجلة ديوان الأهرام الإلكترونية للكاتب ماجد منير، وجريدة الأهرام ويكلي مع بوابة الأهرام الإنجليزية وإسناد رئاستهما لعزت إبراهيم.

وفي أخبار اليوم، تولى جمال الشناوي رئاسة تحرير بوابة أخبار اليوم والأخبار المسائي، فيما تولى علاء عبدالهادي رئاسة كتاب اليوم وجريدة أخبار الأدب.

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أثناء تشكيلها السابق برئاسة كرم جبر، خطة تحول المؤسسات الصحفية للنظام الرقمي على النحو التالي:

1- مشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية، هو مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وكبرى الشركات؛ بما يسهم في إيجاد حلول جذرية لأزمات الصحافة الورقية وزيادة معدلات التوزيع والإعلانات.

2- الهيئة ذكرت أن الاستراتيجية التي جرى الانتهاء منها، اتبعتها كبريات الصحف في العالم التي كانت تعاني أزمات في التمويل والتوزيع، وتستهدف مسايرة الثورة التكنولوجية الرابعة، ولحاقًا بالتطورات السريعة في مجال الاتصالات.

3- النظام يبدأ بمؤسسة تلو الأخرى.

4- إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لكل مؤسسة تشمل كافة إصداراتها إلكترونيًا.

5- لن يكون هناك استغناء عن أي صحفي أو عامل.

6- سيكون هناك تدريب على النظام الجديد لرقمنة الصحف من خلال 10 برامج تدريبية.

7- كرم جبر رئيس الهيئة حينها قال عن نظام الدمج: إن مسألة الدمج ليست فزاعة، وهناك مؤسسات ليس لديها موارد، ولو استمرت 10 سنوات لن تحقق أي تقدُّم، ومَن أراد اللحاق بالنظام سيتأثر إيجابًا، ونريد أن نثق في المستقبل دون التأثر بالتيارات المشجعة على الإحباط.

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